Прорив добровольців на територію РФ: експерт сказав, як рейди вплинуть на перебіг війни

Так, проникнення на територію РФ й подальші атаки – це тактичні успіхи. Проте важливішою у цих операціях є інформаційна складова.

Про це "Фокусу" розповів полковник запасу, колишній речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов.

За його словами, звільнити Курську, Брянську та Білгородську області можна силами десятків тисяч військових з технікою та озброєнням. Натомість для інформаційно-силових акцій діяльність добровольців чудово підходить.

"Сенс операцій – довести росіянам, що вони живуть не в безпечній, багатій та добре захищеній країні. "РДК", "ЛCР" та "Сибірський батальйон" можуть у будь-який момент несподівано прорвати кордони та закріпитися всередині Росії", – каже експерт.

Звичайний росіянин повинен задуматися: може влада і пропагандисти брешуть, розповідаючи про стовідсотковий захист держави? Бо в телевізорі показують одне, а за вікном – зовсім інша картина: відбувається стрілянина і рухається важка техніка.

Нагадаємо, танки військових "Легіону Свобода Росії", РДК і "Сибірського батальйону", до яких входять громадяни Росії, 12 березня перетнули кордон Російської Федерації. Представники легіону та РДК зробили термінові заяви й розповіли про перші успіхи.

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