Прорив кордону РФ: в Міноборони Естонії оцінили, чи здатні росіяни на контрнаступ

Наразі немає ознак того, що агресорка Росія має достатньо сил для контрнаступу у Курській області та відкинути ЗСУ з території регіону.

Про це заявив заступник начальника штабу дивізії Сил оборони Естонії підполковник Маттіас Пуусепп, повідомляє ERR.

"За повідомленнями російських соціальних медіа ЗС РФ незабаром мають здійснити контрнаступ. Однак поки що немає ознак, що у ЗС РФ є достатня кількість сил і районів, щоб розгорнути подібні значні дії", - висловився він.

Пуусепп наголошує, що основні бойові дії ведуться в околицях міста Суджа, що приблизно за 44 кілометри на північний схід від Сум та на відстані близько 10 кілометрів від державного кордону.

"На основі даних з відкритих карт під контролем ЗСУ перебуває понад 500 квадратних кілометрів території Курської області", - зауважив естонський військовий.

Нагадаємо, військовий оглядач Денис Попович оцінив, чи вдасться армії РФ вибити ЗСУ. З його слів, російська армія втратила багато військової техніки та особового складу. Наразі збройні сили РФ не в змозі вибити визвольні війська зі своєї території.

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