В Росії напередодні заявили, що нібито ЗСУ прорвали кордон у Курській області, а також про бої у прикордонні. Тим часом у Мережі повідомляють про втрати окупантів і знищення ворожої техніки. Втім, усе це є "безглуздим і марним".

Про це заявив аналітик Forbes Девід Екс.

З його слів, задіяні в прориві російського кордону сили більше стали б у пригоді на сході, де ЗСУ відступають під натиском окупантів.

"Усе це дуже драматично - але це також ганебна трата дорогоцінних військових ресурсів. У той час як Легіон "Свобода Росії" байдикував у Суджі, місті, що практично не має військової цінності, українські бригади відступали з Нью-Йорка на сході України", - зазначає аналітик.

На думку Екса, ймовірно, оборонці Нью-Йорка виграли б від підкріплення від того ж Легіону "Свобода Росії", "який наразі витрачає свої війська і боєприпаси, "збираючи кілька російських полонених у прикордонному місті, яке ніхто не очікує, що українські сили утримуватимуть у довгостроковій перспективі".

Аналітик наголосив, що вже було чимало прикордонних рейдів на територію РФ. Втім, жоден із них не призвів до того, що Україна утримала будь-які нові території. За його прогнозом, Легіон "Свобода Росії" майже напевно відступить із Суджі протягом кількох днів. Ба більше - цей рейд стане лише крихітною подією в історії російсько-української війни. Водночас легіон міг би допомогти 41-й і 53-й механізованим бригадам утримувати Нью-Йорк.

"Неясно, хто санкціонував рейд у Суджу і які були їхні цілі. Легіон "Свобода Росії" підпорядковується українському розвідувальному управлінню в Києві, але може мати велику свободу дій для планування власних операцій. Можливо, цілі легіонерів здебільшого політичні, а не практичні. Тобто, вони намагаються набрати пропагандистські бали, "вторгаючись" у Росію. Але очевидно, що той, хто дав зелене світло рейду, не зміг оцінити найнагальнішу проблему України: брак добре навченої піхоти", - наголошує аналітик.

Своєю чергою, фінський аналітик Йоні Аскола вважає, Україна могла б зміцнити свої позиції на передовій раніше, скоротивши територіальні втрати за рахунок мобілізації більшої кількості військ. Він також наголошує, що багатьох підрозділах не вистачає піхоти, а Україні бракує підрозділів на фронті та в резерві.

"У цьому контексті непробачно для будь-якого українського чи проукраїнського командира витрачати життя на рейд, який у кращому випадку має лише швидкоплинну пропагандистську цінність. Ці сотні легіонерів мають воювати на сході, а не шукати пригод на півночі", - йдеться у матеріалі Forbes.

Нагадаємо, росіяни заявили, що ЗСУ нібито прорвали кордон у Курській області 6 серпня. За словами місцевої влади, бійці прикордонної служби ФСБ Росії та збройних сил РФ не допустили прорив кордону.

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