Прорив РФ на Харківщині: Зеленський відповів, чи не шкодує про звільнення Залужного

Зеленський заявив, що поки не буде оцінювати роботу головкома ЗСУ Олександра Сирського в контексті прориву росіян на Харківщині.

Президент Володимир Зеленський заявив, що не збирається порівнювати на посаді головнокомандувача ЗСУ роботу Олександра Сирського та його попередника Валерія Залужного.

Про це глава держави сказав на пресконференції 15 липня.

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"У Сирського був серйозний виклик. Ми чекали на зброю і голосування щодо пакета (допомоги – ред.) майже 8 місяців. Це дуже серйозний виклик. Я не хочу порівнювати. Я до всіх ставлюся з відповідною повагою. Кожен виконує або виконував свої завдання на своєму місці", – сказав Зеленський.

Президент відповів, що наразі йому складно сказати, що було б, якби Залужного не звільняли.

"Складно сказати, що було б, якби не змінилося керівництво в армії. Я не хочу про це говорити. Ці питання – післявоєнні, ми маємо бути вдячні всім, хто захищає Україну. На цьому б я зупинився", – сказав він.

Зеленський не вважає Сирського винним у прориві російської армії на Харківському напрямку.

"Я вважаю, що прорив був би, тому що цього хотіли росіяни. У них було завдання зайти і окупувати Харків. Плюс великий у ситуації стосовно Сирського, що він знає Харків. І це не мало. Він відвойовував його, цей регіон. І успішна операція була в Харківській області саме під його командуванням. І це плюс. Але знову-таки – мені складно порівнювати. Зупинили – молодці. Не дали окупувати Харків без пакета допомоги – молодці. А уже з деталями розбиратимемося", – підсумував Зеленський.

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«Нікого не хочу порівнювати! Кожен робить що потрібно на своєму місці!» Зеленський про Залужного

Раніше Володимир Зеленський повідомив, які успіхи з мобілізацією після двох місяців дії нового закону.

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