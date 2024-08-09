"Прорив" російського кордону: в CNN назвали можливу мету України

Військове керівництво України могло ризикнути вторгненням до Курської області РФ з метою поліпшити позиції на полі бою перед можливими переговорами про закінчення війни.

Про це йдеться у матеріалі CNN "Чому українські генерали могли ризикнути вторгненням до Росії".

Автори публікації пишуть, що чи не вперше за всю війну "заговорили про переговори". Зокрема, частка українців, які схвалюють переговори становить меншість, але зростає.

"Росію можуть запросити взяти участь у наступній мирній конференції, яку проведе Україна та її союзники. Над Києвом палає ймовірність президентства Трампа. Важливо пам'ятати, що зовнішня політика Заходу є мінливим звіром звіром, який постійно виснажується. Постійна підтримка України з боку НАТО є винятком. В міру того, як війна наближається до четвертого року, питання про те, як вона закінчиться, ставатимуть дедалі гучнішими", - йдеться в публікації.

У CNN наголошують, що наразі перспектива врегулювання шляхом переговорів тепер "менш далека". Саме тому і Київ, і Москва будуть щосили намагатися поліпшити свою позицію на полі бою.

"Неясно, чи мотивований наступ України на Курськ цим, чи просто метою завдати шкоди там, де противник слабкий. Але це являє собою рідкісну і серйозну ризиковану гру з обмеженими ресурсами Києва і тому може свідчити про віру українців у те, що попереду - великі зміни", - йдеться у публікації.

Нагадаємо, раніше у Forbes пояснили, що не так із рейдом і чому Захід не в захваті. Зокрема, у публікації Девіса Екса йшлося про те, що задіяні в прориві російського кордону сили більше стали б у пригоді на сході, де ЗСУ відступають під натиском окупантів.

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