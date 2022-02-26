Прорив у відносинах з Італією: Зеленський розповів про підтримку від світових лідерів

Прорив у відносинах з Італією: Зеленський розповів про підтримку від світових лідерів

Він відзначив надзвичайний результат у відносинах з Італією.

Президент Володимир Зеленський розповів, що сьогодні провів низку переговорів зі світовими лідерами.

Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні увечері 26 лютого.

"Світ побачив: українці сильні, могутні, сміливі. Українці на своїй землі і ніколи нікому її не віддадуть. Тому не дивно, що у таких великих людей друзі потужніші, ніж вороги. Протягом дня, щогодини я говорив з лідерами держав — друзів України", — повідомив Зеленський.

Він відзначив надзвичайний результат у відносинах з Італією.

"Це справді нова глава для наших держав. Розмова з Маріо Драгі, прем'єр-міністром Італійської республіки поставила все на свої місця", — сказав він.

Також Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді перебіг відсічі, яку Україна дає ворогу. "Отримав повну пітримку (від індійського прем'єра. — Ред.)", — запевнив Зеленський.