"Прорив" в Сумській області: що відбувається на кордоні та чи є загроза

У Мережі періодично з'являється інформація про нібито прорив кордону України у Сумській області. Втім, Сили оборони тримають позиції та готові до можливих спроб проникнення російських ДРГ.

Про це розповів керівник пресслужби 15-го мобільного прикордонного загону "Сталевий кордон" Іван Шевцов в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що росіяни поширюють інформацію, що нібито їм вдалося про "прорвати" кордон на Сумщині. Кремлівська пропаганда робить це для того, щоб налякати українців та дестабілізувати ситуацію всередині країни. Втім, жодного прориву не було, навіть підготовки до прориву на державному кордоні нема, наголошує Шевцов.

Однак, за його словами, все ж існує можливість заходу російських диверсантів, бо природа і погодні умови це дозволяють. Зокрема, місцевість на Сумщині та Чернігівщині - це велика кількість боліт та лісів, що заважає прориву військ на територію України.

"Але це дозволяє роботу ДРГ. Тому прикордонники створюють фортифікаційні споруди, мінують місцевість, щоб не допустити ворожі ДРГ у тил держави. Зазвичай ДРГ готується під певні погодні умови, наприклад, під сильний дощ, туман або інтенсивний сніг. Це тоді, коли не можуть літати розвідувальні дрони, коли погана видимість. Також це кращий час для роботи розвідників", - наголошує Шевцов.

Нагадаємо, раніше з'являлася інформація про нібито прорив кордону на Чернігівщині. Втім, це не відповідає дійсності. Натомість залишається загроза обстрілів з боку РФ, зокрема з застосуванням авіації, та загроза продовження ворожої диверсійної діяльності.

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