"Прориваються": супутниця окупанта жаліється на успіх ЗСУ й удари по Кримському мосту – перехоплення

Окупанти та їхні родичі вже чітко усвідомлюють, що ЗСУ виженуть кожного ворога з української землі.

Так, подруга або дружина російського військового обговорила успіх ЗСУ в районі Роботиного, що в Запорізькій області. Йшлося також про ураження Кримського мосту й активність українців на Херсонському напрямку.

Про це стало відомо з перехоплення, яке оприлюднило ГУР МО.

Супутниця окупанта обговорила з ним успіх Сил оборони України

"Херсон ще буде"

За словами співрозмовниці, Сили оборони просуваються, іноді намагаються "на 500 метрів вглиб зайти".

"Херсонський напрямок вони не залишають спроб. Вони все бомблять Кримський міст, і Херсон там зараз буде ще. Херсон і Запоріжжя – це дві гарячі точки", – каже жінка.

Окрему увагу вона зосередила на підготовці українських військ до "дня України". Мовляв, до 24 серпня, Дня Незалежності України, буде спостерігатися збільшення бойової активності з боку ЗСУ, бо підтягується чимало техніки. Крім того, під час бесіди росіянка пожалілася на ураження Кримського мосту.

Жінка констатувала, що "там, куди їде окупант, дуже небезпечно". Вона порадила йому "брати найдорожче з собою", зокрема – фото й телефон.

Раніше військовий окупаційної армії побідкався, що в збройних силах РФ панує нерівноправність. І так триватиме, переконаний він, ще довго.

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