"Проривна домовленість": Зеленський заінтригував анонсом щодо отримання F16

Президент Володимир Зеленський сфотографувався біля F-16 із премʼєром Нідерландів Марком Рютте та заінтригував анонсом про отримання винищувачів.

Фото глави держави з'явилося на його сторінці у соцмережі.

"F16. Проривна домовленість. Відсьогодні вже конкретика. Будуть в українському небі. Дякую, Нідерланди! Дякую, Марку! Дякую усім, хто допомагає! Переможемо", - йдеться у дописі президента.

Володимир Зеленський і Марк Рютте.

Також Зеленський повідомив, що ЗСУ отримають 42 літаки F-16. Винищувачі будуть надані Україні після тренування українських пілотів та інженерів. Президент наголосив, що це ще один крок на посилення повітряного щита України.

"Літаки, які ми використаємо, щоб тримати російських терористів подалі від українських міст і сіл. Ми з Марком Рютте домовились про кількість F-16, які будуть надані Україні – після тренування наших пілотів та інженерів. 42 літаки. І це лише початок", - додав глава держави.

Як повідомлялося, 20 серпня Володимир Зеленський прибув до Нідерландів. обговорюватиме поставки F-16. Зазначалося, що головне питання цього робочого візиту - F-16 для України.

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