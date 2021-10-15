Пророцтво від Стаса Боклана і пародія Бабкіна на світового лідера: чого очікувати у новому випуску "Ліги Сміху"

Пророцтво від Стаса Боклана і пародія Бабкіна на світового лідера: чого очікувати у новому випуску "Ліги Сміху"

15 жовтня о 20:20 на телеканалі 1+1 відбудеться прем'єра нового випуску гумористичного шоу "Ліга Сміху". На глядачів очікує друга гра чвертьфіналу, нова четвірка команд, яка буде боротися за право пройти в наступний етап.

Учасників буде оцінювати шість тренерів: Сергій Бабкін, Олеся Жураківська, Станіслав Боклан, Володимир Дантес, Маша Єфросиніна та Олександр Пікалов. За новими правилами "Ліги Сміху", у кожного з тренерів є планшет, на якому одна кнопка - "лайк". Кожний раз, коли під час виступу тренеру стає смішно, весело і йому подобається, що відбувається на сцені, він може натиснути кнопку. Одне натискання зараховується як один бал. Команда, яка набере найменшу кількість балів, вибуває.

прес-служба каналу "1+1"

"У "Лізі сміху" все команди пишуть собі тексти самостійно, а тренери виступають тільки наставниками, підказують і дають поради. Я пам'ятаю, як був таким, як вони. І з роками глядач не змінився. Його весь час потрібно дивувати, потрібно, щоб йому було смішно і драйвово", - розповів Олександр Пікалов.

прес-служба каналу "1+1"

Учасники змагатимуться в трьох конкурсах: полотно, музичний номер і обов'язкова імпровізація. Тема полотна в чвертьфіналах незмінна - це "Знаки зодіаку". "Пішло-поїхало" і Олеся Жураківська перемістять глядачів в середньовічну Францію, де король намагається всіма силами уникнути смерті, яку йому пророкують зірки. Станіслав Боклан у грі з "Твоїм форматом" перетвориться в астролога-провісника, який розповість команді, чим сьогодні для неї закінчиться гра.

прес-служба каналу "1+1"

"Название команды "Город-Город" разом з Сергієм Бабкіним нестандартно підійдуть до своєї теми. Тому на сцені можна буде побачити пародії на світових лідерів різних епох, а також команда відкриє секрет, хто насправді пише гороскопи в регіональних газетах. Нестандартну тему гумору продовжить і жіноча монокоманда "Мы слышали гагару" разом з тренером Олександром Пікаловим. Як команда, де тільки одна учасниця, обіграє тему конкурсу і чому Олександру Пікалову довелося шукати свій паспорт в колодязі - глядачі зможуть дізнатися вже сьогодні о 20:20.

прес-служба каналу "1+1"

Серед музичних номерів глядачів також чекають сюрпризи. Команди заспівають про дружбу, перероблять італійську народну композицію на свій лад, подарують гумористичне життя пісні "Ой, у вишневому саду", а також розмірковуватимуть, чим люди схожі на дельфінів. Конкурсом, який вирішить долю команд в "Лізі Сміху" стане імпровізація. На цей раз учасникам попадуться 4 рандомних предмети, а кожна з команд повинна гумористично використовувати їх у своїх етюдах.

прес-служба каналу "1+1"

"Ліга Сміху" продовжує дивувати цікавими кіноперевтіленнями ведучих шоу - Потапа і Євгена Кошового. На цей раз вони стали героями фільму "Форрест Гамп", зігравши сцену на автобусній зупинці.

Хто ж пройде до півфіналу - глядачі дізнаються вже сьогодні, 15 жовтня, о 20:20 на 1+1.

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