Проросійські організації Медведчука готували держпереворот в Україні: рішення суду

Представники “громадських організацій” повинні були розпочати свої активні дії водночас з повномасштабним вторгненням РФ.

Зусиллями прокуратури і СБУ заборонено діяльність мережі “громадських організацій”, створених проросійським політиком та екснардепом Віктором Медведчуком, які готували держпереворот в Україні.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

“Представники цих “громадських організацій” планували державний переворот в Україні, який хотіли синхронізувати з початком повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року. Таким чином вони сподівались допомогти агресору якнайшвидше захопити Київ, а згодом і всю територію України”, - йдеться у повідомленні.

Яким був план перевороту

Представники організацій, діяльність яких координував державний зрадник Віктор Медведчук, повинні були ініціювати проведення в Києві так званих “національних зборів”.

Під час “з’їзду” планувалося оголосити ультиматум вищому військово-політичному керівництву України щодо “відсторонення від влади”.

У разі відмови – зловмисники мали намір у силовий спосіб захопити ключові держустанови у Києві та інших регіонах держави. Для цього планували сформувати бойові групи, до складу яких мало увійти понад півтисячі озброєних осіб.

Як протидіяла спецслужба

У 2022 році СБУ завчасно викрила ворожі плани і запобігла їхній реалізації. У результаті спецоперації співробітники Служби безпеки затримали трьох організаторів злочину на початку повномасштабного вторгнення РФ.

У серпні 2023 року зловмисники отримали різні терміни тюремного ув’язнення. Також було заочно засуджено громадянина РФ, який координував підривну діяльність “громадських організацій” Медведчука.

Які організації заборонено

За матеріалами СБУ, суд постановив заборонити та примусово розпустити такі організації:

Міжнародна громадська організація “Ми народ України”;

Всеукраїнська громадська організація “Всеукраїнське гетьманське козацтво імені Івана Богуна”;

“Соборне козацтво”;

“Соборне козацтво. Харківський округ”;

“Соборне козацтво. Баришівська станиця”;

“Соборне козацтво. Київський округ”;

“Соборне козацтво. Львівський округ”;

“Соборне козацтво. Сумський округ”.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, раніше видання The Wall Street Journal розповіло подробиці спецоперації, внаслідок якої 22 вересня 2022 року відбувся обмін зрадника Віктора Медведчука на українських полонених на злітно-посадковій смузі в аеропорту Анкари.

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