Проросійських колаборантів можуть відправити до РФ в обмін на російських політв’язнів

Представники російської опозиції підготували список із 300 осіб, більшість з яких чинили силовий або збройний опір путінському режиму в Росії.

У суботу, 2 вересня, державний проєкт Головного управління розвідки Міністерства оборони України “Хочу жить” отримав список осіб, яких було репресовано та засуджено в РФ путінським режимом за підтримку України. Їх можуть обміняти на проросійських колаборантів, які прислужували окупантам в Україні.

Про це повідомили на Facebook-сторінці проєкту.

Представники російської опозиції підготували список із 300 російських політв'язнів. 166 з них здійснили акти силового та збройного опору путінському терористичному режиму. Хто саме потрапив до цього списку, не розголошують з міркувань безпеки.

Цей крок став важливим етапом у реалізації ініціативи проєкту "Хочу жить", в межах якої передбачається надання юридичного супроводу, а також іншої посильної допомоги репресованим росіянам.

“Ми ініціюватимемо передавання таких людей в Україну (у тому числі через обмін на проросійських колабораціоністів чи в інший спосіб) з можливістю забезпечення політичного притулку в Україні та третіх країнах”, - йдеться у повідомленні.

На зустрічі були присутні член Виконавчої Ради З'їзду Народних Депутатів (ЗНД) Ілля Пономарьов, заступник командира Легіону "Свобода Росії" з військово-цивільного співробітництва з позивним “Цезар”, представник Російського Добровольчого Корпусу з позивним Банкір і командир штурмового підрозділу батальйону “Сибір” з позивним “Швед”.

Нагадаємо, раніше у Мережі з'явилася інформація, що у Росії готують репресії проти затятих патріотів РФ. Серед них, зокрема, Ігор Стрєлков-Гіркін, Захар Прилєпін, Олег Царьов та інші.

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