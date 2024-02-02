Проросійського блогера Юрія Подоляка заочно засудили до 15 років в'язниці: подробиці

Проросійський блогер Юрій Подоляк з початку повномасштабного вторгнення РФ до України регулярно виконує завдання спецслужб.

В Україні заочно до 15 років в’язниці засудили проросійського блогера Юрія Подоляка. Він ховається в Росії та називає себе “головним спікером” у війни проти нашої держави.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, проросійський блогер Юрій Подоляк з початку повномасштабного вторгнення РФ до України регулярно виконує завдання спецслужб з проведення інформаційних диверсій.

“Для ведення інформаційно-підривної діяльності Подоляка створив власний ютуб-канал із загальною аудиторією понад 3 млн підписників. Крім того, під його “авторством” діє прокремлівський Телеграм-канал, а також сторінки “ВКонтакте” та в популярних месенджерах. На цих інтернет-ресурсах Подоляк виправдовує захоплення української території та знищення цивільної інфраструктури нашої держави. Також він заперечував воєнні злочини рашистів у Бучі, а викриті факти масових вбивств місцевих жителів називав “зрежисованими”, - розповіли в СБУ.

Крім того, блогер причетний до коригування масових ракетних та артилерійських атак по Миколаївщини з боку РФ. Для цього він формував власні мережі інформаторів на території південного регіону.

“Серед ворожих коригувальників був ексочільник Миколаївської окружної прокуратури, який наразі відбуває довічне ув’язнення за держзраду. За даними слідства, Подоляка є уродженцем міста Суми, але у 2014 році він виїхав до росії та розпочав там публічно поширювати фейки про суспільно-політичну ситуацію в Україні”, - додали в СБУ.

Блогера визнали винним за п’ятьма статтями КК України:

ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч. 1 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку, встановленого Конституцією України);

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ст. 436 (пропаганда війни);

ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

“Судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого). Оскільки засуджений переховується від правосуддя на території росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності. Зловмисника буде знайдено і покарано”, - підкреслили в СБУ.

Нагадаємо, що СБУ встановила особи окупантів, які під час окупації Київщини забивали цивільних людей палицями.

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