Проросійського блогера Шарія засуджено до 15 років позбавлення волі

Анатолій Шарій / © скриншот з відео

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Прокремлівського блогера Анатолія Шарія засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вінницький міський суд визнав його винним у державній зраді. Вирок оголошено заочно, оскільки Шарій перебуває на території Іспанії.

Про рішення суду блогер повідомив у своєму Telegram-каналі.

З огляду на опубліковані ним скрини вироку, Анатолія Шарія визнали винним за ст. 28 і 111 Кримінального кодексу України — державна зрада в умовах воєнного стану за попередньою змовою групи людей.

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Суд також постановив конфіскувати його канали в Telegram та YouTube.

Строк відбування покарання буде обраховуватися від дня його затримання.

Раніше повідомлялося, що проросійському блогеру Анатолію Шарію повідомлено про підозру в державній зраді. Зокрема, він допомагав ФСБ Росії робити постановчі відео з допитами українських полонених.

До співпраці з ФСБ РФ його залучив ексочільник Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Антон Шевцов, який переховується у Севастополі за підозрою у держзраді. Шарій погодився на пропозицію виконувати завдання спецслужби. Відтоді спільники створювали пропагандистські сюжети антиукраїнського змісту.

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Крім того, слідство встановило, що інший обвинувачений — колишній правоохоронець з Вінниччини — від 2018 року, перебуваючи в тимчасово окупованому Криму, співпрацював зі співробітником російської спецслужби.

В СБУ повідомили, що від початку повномасштабної війни Шарій був залучений до реалізації інформаційних диверсій ФСБ проти нашої держави.

«Оскільки обидва засуджених переховуються від правосуддя, тривають комплексні заходи для притягнення кожного з них до відповідальності за злочини проти нашої держави», — йдеться у повідомленні спецслужби.

Хто такий Анатолій Шарій

Анатолій Шарій — колишній журналіст, який втік з України ще 2012 року на тлі порушених проти нього кримінальних справ за хуліганство й свідомо неправдиве повідомлення про скоєння злочину зі штучним створенням доказів звинувачення. Отримав притулок у Литві.

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Навесні 2014 року, після подій Євромайдану, анексії Криму та воєнних дій на Донбасі Шарій почав регулярно коментувати ситуацію в Україні у відеороликах на своєму Youtube-каналі та став улюбленцем російських пропагандистів. Також він був завсідником ефірів проросійських телеканалів, пов’язаних із Віктором Медведчуком.

Російську агресію на Донбасі Шарій називав «внутрішнім конфліктом України» та «громадянською війною» — таке заявляв Шарій у березні 2015 року, коментуючи бойові дії на Донбасі.

На піку популярності свого Youtube-каналу блогер створив власну «Партію Шарія», яка брала участь у виборах до Верховної Ради 2019 року. Його політсила набрала 2,2 відсотка голосів виборців і не потрапила до парламенту. На місцевих виборах 2020 року Шарій спромігся провести своїх депутатів у кілька місцевих рад.

У травні 2021 року Литва позбавила Анатолія Шарія статусу біженця. Протягом останнього часу він проживав на території Іспанії, де був затриманий у травні 2022 року. Втім суд згодом відпустив Шарія під підписку про невиїзд.

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СБУ оголосила Анатолію Шарію про підозру за двома статтям КК України: ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) та ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Шарій займався дискредитацією державної політики України, поширював маніпулятивну інформацію щодо ініціатив української влади та подій на сході нашої країни. Ці дії були спрямовані на дестабілізацію суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації в Україні, розпалювання міжетнічних та міжконфесійних конфліктів.

В СБУ зазначали, що матеріали Шарія активно використовували російські пропагандистські ЗМІ.

Нагадаємо, в Іспанії невідомі закидали коктейлями Молотова будинок проросійського блогера Анатолія Шарія.

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