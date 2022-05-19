Прорвали лінію оборони і змусили накивати п'ятами: ЗСУ на Харківському напрямку розбили підрозділ окупантів

Прорвали лінію оборони і змусили накивати п'ятами: ЗСУ на Харківському напрямку розбили підрозділ окупантів

Збройні сили України добряче поколошматили один із підрозділів російських окупантів у Харківській області.

Більшість з них загинули, а ті, що вижили, змушені були втікати в тил.

Про цей епізод розповів журналіст Роман Цимбалюк.

За його інформацією, від ЗСУ дісталося російським воякам з селища Печенга.

"17 травня під час контрнаступу ЗС України у Харківській області прорвали лінію оборони ЗС РФ. Підрозділ зі складу 200 окремої мотострілецької бригади (в/ч 08275, Печенга), який перебував на позиціях, було практично знищено. Тим, хто вижив, вдалося втекти в тил. Втрати серед особового складу: 6 військовослужбовців загинуло, 11 поранено", - проінформував Цимбалюк.

Нагадаємо, що в результаті артилерійського удару підрозділами ЗС України в Донецькій області був знищений командний пункт 810-ї окремої бригади морської пехоти (в/ч 13140, Севастополь) Чорноморського флоту.

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