Прорвали лінію оборони і змусили накивати п'ятами: ЗСУ на Харківському напрямку розбили підрозділ окупантів

Збройні сили України добряче поколошматили один із підрозділів російських окупантів у Харківській області.
Більшість з них загинули, а ті, що вижили, змушені були втікати в тил.
Про цей епізод розповів журналіст Роман Цимбалюк.
За його інформацією, від ЗСУ дісталося російським воякам з селища Печенга.
"17 травня під час контрнаступу ЗС України у Харківській області прорвали лінію оборони ЗС РФ. Підрозділ зі складу 200 окремої мотострілецької бригади (в/ч 08275, Печенга), який перебував на позиціях, було практично знищено. Тим, хто вижив, вдалося втекти в тил. Втрати серед особового складу: 6 військовослужбовців загинуло, 11 поранено", - проінформував Цимбалюк.
Нагадаємо, що в результаті артилерійського удару підрозділами ЗС України в Донецькій області був знищений командний пункт 810-ї окремої бригади морської пехоти (в/ч 13140, Севастополь) Чорноморського флоту.
Читайте також:
- Не тільки пральні машини і собачі будки: окупанти тягнуть з України в Росію зброю "для особистих цілей"
- В РФ рота солдат на чолі з командиром відмовилася їхати до України - Цимбалюк
- Більшість без рук і ніг: до Калінінградської області з України звозять загиблих та поранених окупантів
- "Поранений солдат найімовірніше буде мертвим": в окупантів РФ проблеми з медиками на передовій
- Росія стягує до України війська з Сирії: десантники завзяття командирів не підтримують і пишуть рапорти на звільнення
- "Наших стільки вбитих, що я з рахунку збився": військові найманці з Кавказу відмовляються воювати в Україні