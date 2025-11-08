- Дата публікації
"Прорив був суттєвий": командир “Вовків Да Вінчі” попередив про загрозу для ще одної області
Ворог пробивається до Дніпропетровщини.
На півдні Дніпропетровської області протягом останнього місяця російським військам вдалося сформувати нові загрози для Сил оборони України.
Про це заявив командир батальйону “Вовки Да Вінчі” Сергій Філімонов в інтерв'ю Radio NV.
“Я думаю, загроза для Дніпропетровської області зараз існує велика”,- відповів Філімонов на прохання прокоментувати свої слова про те, що «рік тому в цей час ми стояли в населеному пункті Українськ (Донецька область), а зараз уже стоїмо на кордоні Дніпропетровської області”.
За словами командира, окупаційна армія має тактичний успіх біля кордону Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей.
“Там є населений пункт Покровське (Дніпропетровщина - Ред.), дуже співзвучно з Покровськом. Там теж у ворога є успіх. За моєю інформацією, просування ворога зупиняють, але прорив був суттєвий. За останній місяць, за різними оцінками, 20−25 кілометрів. Це загроза — те, що відбувається на півдні Дніпропетровської області”, - заявляє Філімонов.
“Вовки Да Вінчі” наголошує: «велика загроза» активізації дії росіян існує і для Межової на Дніпропетровщині, куди окупанти можуть просуватися в разі падіння Покровська.
“Покровськ буде для нього (ворога - Ред.) надзвичайно хорошим плацдармом, аби і продовжити наступ на Донецьку область, у бік Добропілля, Краматорська, Костянтинівки. І так само відкриє йому можливість наступати в бік Павлограда”, - попередив Філімонов.
Нагадаємо, заступник командира окремого загону безпілотних систем спецпризначення «Тайфун» НГУ Павло Гвозденко заявив, що РФ націлилася ще й на Запоріжжя. Запорізький напрямок залишається одним із пріоритетних для російських окупантів. Інтенсивність атак на цей обласний центр та прилеглі території свідчить про незмінність планів Росії.