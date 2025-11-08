"Прорив був суттєвий": командир “Вовків Да Вінчі” попередив про загрозу для ще одної області

Наступ на Дніпропетровщину. / © ТСН.ua

Реклама

На півдні Дніпропетровської області протягом останнього місяця російським військам вдалося сформувати нові загрози для Сил оборони України.

Про це заявив командир батальйону “Вовки Да Вінчі” Сергій Філімонов в інтерв'ю Radio NV.

“Я думаю, загроза для Дніпропетровської області зараз існує велика”,- відповів Філімонов на прохання прокоментувати свої слова про те, що «рік тому в цей час ми стояли в населеному пункті Українськ (Донецька область), а зараз уже стоїмо на кордоні Дніпропетровської області”.

Реклама

За словами командира, окупаційна армія має тактичний успіх біля кордону Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей.

“Там є населений пункт Покровське (Дніпропетровщина - Ред.), дуже співзвучно з Покровськом. Там теж у ворога є успіх. За моєю інформацією, просування ворога зупиняють, але прорив був суттєвий. За останній місяць, за різними оцінками, 20−25 кілометрів. Це загроза — те, що відбувається на півдні Дніпропетровської області”, - заявляє Філімонов.

“Вовки Да Вінчі” наголошує: «велика загроза» активізації дії росіян існує і для Межової на Дніпропетровщині, куди окупанти можуть просуватися в разі падіння Покровська.

“Покровськ буде для нього (ворога - Ред.) надзвичайно хорошим плацдармом, аби і продовжити наступ на Донецьку область, у бік Добропілля, Краматорська, Костянтинівки. І так само відкриє йому можливість наступати в бік Павлограда”, - попередив Філімонов.

Реклама

Нагадаємо, заступник командира окремого загону безпілотних систем спецпризначення «Тайфун» НГУ Павло Гвозденко заявив, що РФ націлилася ще й на Запоріжжя. Запорізький напрямок залишається одним із пріоритетних для російських окупантів. Інтенсивність атак на цей обласний центр та прилеглі території свідчить про незмінність планів Росії.