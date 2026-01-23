Прорив кордону на Закарпатті: подробиці втечі водія автобуса до Словаччини

Прикордонники не змогли зупинити водія автобуса / © ДПСУ

За фактом скандального інциденту на КПП «Ужгород», де напередодні водій рейсового автобуса «Кошице-Свалява» покинув пасажирів на кордоні та втік до Словаччини, відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

За його словами, правоохоронці розслідують ДТП на кордоні, оскільки водій автобуса під час втечі зачепив одного із прикордонників, який отримав ушкодження у вигляді тріщини кістки.

Як стверджує журналіст, покинутий на нейтральній території автобус до 12:00 п’ятниці, 23 січня, перебував на пункті пропуску. Звідси його забрали на штрафмайданчик як речовий доказ у справі.

Пасажири автобуса напередодні були змушені пішки йти на територію України для проходження контролю.

За інформацією Віталія Глаголи, водій автобуса мав два чинних закордонних паспорти, один з яких залишився в українських прикордонників, а інший він використав, щоб пішки пройти на територію Словаччини, де зараз він перебуває цілком легально.

Як повідомлялося раніше, водій утік із зони прикордонного контролю, коли прикордонники з’ясували, що він перебуває в розшуку ТЦК, та викликали поліцію.

Журналіст висловив подив, що при цьому «ціла прикордонна зміна не змогла зупинити одну людину, яка на режимному об’єкті міжнародного пункту пропуску здійснила прорив кордону».

За його словами, очікується службова перевірка з оцінкою дій посадових осіб, які відповідали за контроль та безпеку на КПП.

Нагадаємо, на українсько-польському кордоні нещодавно викрили чергову спробу нелегального перетину — у вантажівці, що прямувала за кордон, знайшли чоловіка в спеціальному сховку.