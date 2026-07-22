Головнокомандувач ЗСУ, генерал-майор Михайло Драпатий / © Associated Press

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Призначення генерал-майора Михайла Драпатого головнокомандувачем ЗСУ стало відповіддю на суспільні протести та конфлікт навколо стратегії ведення війни. Новий очільник армії відомий своїми тактичними інноваціями та підтримкою технологічних реформ.

Про це йдеться у статті The New York Times.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про призначення Драпатого новим головнокомандувачем ЗСУ. Рішення було ухвалене після кількох днів протестів, що спалахнули через звільнення міністра оборони України Михайла Федорова. Він мав розбіжності з попереднім головкомом ЗСУ генералом Олександром Сирським щодо стратегії ведення війни.

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Для багатьох учасників протестів відставка Федорова стала символом перемоги старої гвардії у військових структурах, яка виступала проти бачення молодого та орієнтованого на технології міністра щодо майбутнього війни.

Призначення Драпатого, ймовірно, буде позитивно сприйняте протестувальниками, які останніми днями виходили на вулиці українських міст. Важливим фактором є й те, що генерал публічно підтримав Федорова.

Драпатий належить до молодшого покоління українських офіцерів і має репутацію фронтового командира, який приділяє значну увагу тактичним інноваціям, використанню дронів і персональній відповідальності. Усі ці напрямки були важливими для порядку денного Федорова.

Що відомо про Михайла Драпатого?

Генерал-майор, який раніше очолював Об’єднані сили, має тривалу та відзначену нагородами військову кар’єру й користується повагою в Україні та за кордоном.

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Після закінчення Харківського інституту танкових військ 2004 року Драпатий розпочав службу у 72-й окремій механізованій бригаді України. До 2014 року він отримав звання майора, а широкої популярності набув після того, як відео прориву його БМП через проросійські барикади в Маріуполі стало вірусним.

У наступні роки Драпатий служив у різних підрозділах і просувався кар’єрними сходами. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року він брав участь у зупиненні наступу російських військ на Кривий Ріг, а також був одним із командирів контрнаступу, який зрештою дозволив звільнити Херсон.

Через два роки Драпатий, який на той момент уже мав звання бригадного генерала, очолив Сухопутні війська України. 2024 року він організував відповідь українських сил на російський наступ у Харківській області.

У січні 2025 року Зеленський доручив генералу особисто очолити підрозділи, що воювали на Донеччині. Це рішення свідчило як про складну ситуацію, у якій опинилися українські війська на сході, так і про довіру президента до командира.

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«Михайло Драпатий успішно організував оборону на Харківському напрямку та зірвав наступальну операцію російських військ», — сказав тоді Зеленський у своїй заяві.

Через шість місяців генерал подав у відставку після смертельного російського удару по українській військовій базі. Тоді він заявив, що відчуває «особисте почуття відповідальності за трагедію».

Втім, невдовзі Драпатий отримав нове призначення — його поставили на чолі Об’єднаних сил. На цій посаді він запропонував реформувати систему рекрутингу й підготовки, а також посилити технологічну інтеграцію в українській армії. Саме цю посаду він обіймав, коли минулого тижня розгорнулася криза навколо звільнення Федорова.

Минулого четверга Драпатий виступив на підтримку міністра оборони, заявивши, що за його керівництва «війська мали партнера в Міністерстві оборони, який не лише забезпечував їхні потреби, а й вимагав змін у підходах, швидшого ухвалення рішень і підтримки тих, хто готовий брати на себе відповідальність».

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У вівторок увечері Федоров, зі свого боку, наголосив на важливості змін і привітав Драпатого з призначенням на посаду головнокомандувача.

«Це ковток свіжого повітря і нове джерело надії у боротьбі вільних людей за свободу та справедливість. Це голос змін, який більше не можна було ігнорувати», — заявив він.

Драпатий подякував Зеленському за надану можливість, зазначивши, що «служити Україні завжди було для мене честю» і що він «працюватиме відповідально, зосереджено та з повагою до людей, які захищають нашу державу».

Водночас новий головнокомандувач позитивно відгукнувся про свого попередника.

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«Я вдячний головнокомандувачу Збройних сил України Олександру Сирському за послідовну роботу зі зміцнення української армії. Я виріс у ній», — написав він у Facebook.

До слова, військовий на псевдо «Алекс» висловив думку, що Драпатий зіткнеться зі складною ситуацією на фронті та високою суспільною напругою, через що суспільство оцінюватиме його роботу максимально критично та порівнюватиме з попередником. За словами військового, часу на адаптацію та права на помилку у нового головкома не буде, а успіх залежатиме від політичної далекоглядності та правильно підібраної команди.

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