- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 134
- Час на прочитання
- 1 хв
Прорив у тумані: РФ продовжує просуватися на Дніпропетровщині — DeepState
Аналітики фіксують просування ворога на Дніпропетровщині, ситуація біля Вербового загострюється.
Російські окупанти, продовжують просуватися у Дніпропетровській області.
Про це пише аналітичний канал DeepState.
За інформацією каналу, використовуючи туман, росіяни зайшли в Олексіївку (Дніпопетровської області), яка розташована північніше Вербового у напрямку селища Покровське (не плутати з Покровськом).
DeepState пише, що за останні дві доби декілька груп окупантів увійшли в село зі сходу.
«З групи, яка на фото, троє росіян було вбито. Ворог користується погодними умовами і активно шукає місця для просочення», — йдеться в повідомленні.
Раніше росіяни звітували про захоплення іншого однойменного села Вербове — тільки у Запорізькій області. У ЗСУ спростували цю інформацію.