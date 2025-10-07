Як окупанти обійшли оборону в напрямку Покровського / © Deepstatemap

Російські окупанти, продовжують просуватися у Дніпропетровській області.

Про це пише аналітичний канал DeepState.

За інформацією каналу, використовуючи туман, росіяни зайшли в Олексіївку (Дніпопетровської області), яка розташована північніше Вербового у напрямку селища Покровське (не плутати з Покровськом).

DeepState пише, що за останні дві доби декілька груп окупантів увійшли в село зі сходу.

«З групи, яка на фото, троє росіян було вбито. Ворог користується погодними умовами і активно шукає місця для просочення», — йдеться в повідомленні.

Раніше росіяни звітували про захоплення іншого однойменного села Вербове — тільки у Запорізькій області. У ЗСУ спростували цю інформацію.