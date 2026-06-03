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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
563
Час на прочитання
2 хв

Прорив у захисті неба: Fire Point вперше випробувала ракету FP-7.X

Випробування нової ракети стало кроком до створення системи, здатної забезпечити захист українського неба.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Ракета FP-7.X

Ракета FP-7.X / © скриншот з відео

Українська збройова компанія Fire Point провела перше випробування зенітної ракети FP-7.X, яка стане основою для майбутнього протибалістичного перехоплювача FREYJA.

Про це виконавча директорка Fire Point Ірина Терех повідомила у мережі X, опублікувавши відповідне відео.

У своєму дописі вона зауважила, що держави частіше програють війни не на полі бою, а в інституціях, лабораторіях та виробництві, і наголосила на необхідність розвитку власних технологічних спроможностей та зменшення залежності від зовнішніх рішень.

За її словами, останнє випробування є кроком до створення системи, здатної забезпечити захист українського неба.

«На днях ми зробили надзвичайно важливе випробування: повністю керований маневровий польот ракети FP-7.X, що ляже в основу майбутнього протибалістичного перехоплювача FREYJA. Наскільки б нереальною та амбіційною не звучала ця мета сьогодні, ми докладаємо всіх можливих та неможливих зусиль, для того, щоб вона стала реальністю якомога швидше і Україна змогла закрити своє небо самотужки», — написала Ірина Терех.

Що відомо про ракету FP-7.X

За раніше оприлюдненою інформацією, ракета FP-7.X має дальність до 200 км і бойову частину масою 150 кг. Ракета здатна розвивати швидкість у діапазоні 1500–2000 м/с.

Система оснащується головкою самонаведення з інфрачервоним принципом роботи, а також передбачає інтеграцію напівактивної ГСН компанії Diehl Defence.

Для виявлення цілей планується використання радарів дальнього радіолокаційного виявлення SAAB Giraffe 8A/4A (Швеція), Thales Ground Master 400 (Франція) та Hensoldt TRML-4D (Німеччина).

Пусковою платформою має стати легка мобільна установка власної розробки, а ключовим елементом інтеграції із системами ППО та ПРО України визначено протокол Link 16.

Нагадаємо, українська компанія Fire Point спільно з партнерами розробляє нову систему ППО. Йдеться про новий комплекс протиповітряної оборони, що матиме назву FREYJA. Він має стати аналогом системи Patriot.

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Дата публікації
Кількість переглядів
563
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