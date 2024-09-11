"Прощавай, Су-30!": під час обстрілу України над Чорним морем зник російський винищувач

Вночі 10 вересня неподалік Севастополя зник винищувач Су-30СМ. Це сталося під час атаки по Україні.

Про це повідомляє "Крымский ветер".

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Як зазначають, зліт Су-30СМ відбувся з аеродрому "Саки" в Новофедорівці. Так, Су-30СМ випустив 4 ракети з 6 доступних, (стріляли по вежах у морі) після чого зник з екрана радарів. Винищувач базувався на аеродромі в Кримську (Краснодарський край Росії).

"Зараз у льотних частинах метушня щодо неповернення борту на аеродром, проводяться пошуки в морі. Яка напасть сталася, сказати складно. Можливо, F-16 приклався до агресора. Або російський летун вирішив самоліквідуватися, протаранивши Чорне море", — зауважили у повідомленні.

Крім того, оприлюднили карту, на якій виділено червоний квадрат. Пояснюють, що в цій зоні знайшли масляну пляму діаметром близько 3 км, а також уламки літака, зокрема крило. Втім підійняти нічого росіянам не вдалося.

Зник Су-30 СМ армії РФ

Раніше бійці підрозділу ППО 28-ї окремої механізованої бригади уразили російський штурмовик Су-25. Цей момент потрапив на відео.

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