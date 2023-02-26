Прощена неділя 2023 року: картинки українською мовою, привітання та вибачення

Цього дня прийнято пробачати всі гріхи та образи. ТСН.ua підібрав для вас привітання з Прощеною неділею, а також картинки українською мовою.

26 лютого християни східного обряду святкуватимуть Прощену неділю. Вона передує початку Великого посту, що триватиме до Великодня. Найважливіша традиція цього дня — просити вибачення у друзів, родичів, знайомих, а також пробачати їх у відповідь.

Прощена неділя: привітання в прозі

Сьогодні світле свято – Прощена неділя. Ніщо не ранить так боляче і влучно, як образливі слова, тому прошу у тебе пробачення за все! Пробачмо один одному наші помилки та надалі будемо мудрішими. Бажаю тобі звільнити свою душу від образ цього дня. Нехай у твоєму житті все буде добре! Обіймаю!

Прощена неділя: картинки / Фото: ТСН.ua

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Вітаю з Прощеною неділею! Я хочу попросити пробачення за все, що було зроблено і сказано неправильно. Нехай все погане залишиться у минулому. Бажаю тобі здоров’я, добробуту, міцної віри та душевного тепла.

Прощена неділя: картинки / Фото: ТСН.ua

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Зі святом тебе! Нехай кожен, у кого ти попросиш вибачення у Прощену неділю, тебе простить, щоб світле свято не затьмарилося образами. Я щиро прощу у тебе вибачення за необережно сказані слова, які могли тебе образити! Нехай нагородою за твоє прощення стане душевний спокій.

Прощена неділя: картинки / Фото: ТСН.ua

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Пробач мене за все! Нехай Прощена неділя принесе щастя і подарує мир у душі, щоб наше життя було світлим і чистим, не затьмарене образами та прикрощами.

Прощена неділя: картинки / Фото: ТСН.ua

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Вітаю з Прощеною неділею! У це свято хочеться вибачитися за все, адже так часто ми ображаємо один одного ненавмисно. Нехай поряд будуть справжні друзі та близькі люди, а у серці панує гармонія та любов

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