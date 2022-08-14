"Прощупували" міць ЗСУ: поблизу Соледара окупанти втекли після невдалої розвідки боєм

На Донеччині на Бахмутському напрямку ЗСУ відбили спроби окупантів провести розвідку боєм.

Після того, як ЗСУ завдали по них вогневого ураження, окупанти рятувалися втечею.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Бахмутському напрямку окупанти із артилерії та танків обстрілювали цивільну інфраструктуру населених пунктів та позиції сил оборони і завдали авіаційних ударів в районах Соледара та Веселої Долини.

Також ворог вів повітряну розвідку БпЛА оперативно-тактичного рівня.

"Окупанти здійснили спробу ведення розвідки боєм поблизу Соледара, зазнали вогневого ураження та втекли. Противник вів наступальні дії в районі Зайцевого, успіху не мав, відійшов. Бої тривають", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, очільник військової розвідки Британії розповів, чи зможе Україна до кінця року повернути окуповані РФ території.

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