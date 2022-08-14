Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Прощупували" міць ЗСУ: поблизу Соледара окупанти втекли після невдалої розвідки боєм

Дата публікації
Перегляди
327
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Прощупували" міць ЗСУ: поблизу Соледара окупанти втекли після невдалої розвідки боєм

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

На Донеччині на Бахмутському напрямку ЗСУ відбили спроби окупантів провести розвідку боєм.

Після того, як ЗСУ завдали по них вогневого ураження, окупанти рятувалися втечею.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Бахмутському напрямку окупанти із артилерії та танків обстрілювали цивільну інфраструктуру населених пунктів та позиції сил оборони і завдали авіаційних ударів в районах Соледара та Веселої Долини.

Також ворог вів повітряну розвідку БпЛА оперативно-тактичного рівня.

"Окупанти здійснили спробу ведення розвідки боєм поблизу Соледара, зазнали вогневого ураження та втекли. Противник вів наступальні дії в районі Зайцевого, успіху не мав, відійшов. Бої тривають", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, очільник військової розвідки Британії розповів, чи зможе Україна до кінця року повернути окуповані РФ території.

Читайте також:

Львівська майстриня робить теплі вироби для ЗСУ з собачої шерсті

Львівська майстриня робить теплі вироби для ЗСУ з собачої шерсті

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація