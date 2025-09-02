ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
964
3 хв

Прощання з Андрієм Парубієм: що розповіли люди, які прийшли на похорон у Львові

Як відомо, поховають колишнього спікера Верховної Ради та патріота України на Личаківському цвинтарі.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Андрій Парубій

Андрій Парубій / © УНІАН

У Львові триває прощання з Андрієм Парубієм, яке почалося кілька годин тому у Соборі Святого Юра. На похорон прийшли сотні людей — політики, соратники, друзі та просто львів’яни, які вирішили віддати шану загиблому.

Про це повідомляє кореспондентка ТСН Марічка Кужик.

Що відомо про прощання з Парубієм

У Соборі Святого Юра розпочалася прощальна служба з Андрієм Парубієм. Потік людей, які приходять віддати шану політику, не зупиняється. Серед них і колеги, і друзі, і ті, хто знали його особисто, і ті, хто просто хочуть провести в останню дорогу.

Після богослужіння траурна процесія рушає до площі Ринок. Це давня традиція Львова, коли місто завмирає, що віддати шану. Так прощаються з відомими людьми, а також з загиблими воїнами, які повертаються на щиті. Тут же сурмач з міської ратуші виконує останню мелодію, як символ прощання цілого міста.

На Площі Ринок зібралися просто сотні людей, щоб віддати останню шану Андрію Парубію. Тут не тільки місцеві, люди також приїхали з інших областей.

Ось деякі думки людей про те, якою людиною був Парубій і масштаб сліду, який залишив по собі:

  • «Ми не тутешні, ми приїхали з Закарпаття. Попрощатися і віддати шану»

  • «Вся Україна сьогодні в скорботі, і це стовп нашої нації. Дай Боже, щоб ми стояли далі. Коли йде така людина, це тільки для нас заклик бути ще стійкішими і продовжувати його справу»

  • «Війна Росії. І Андрій — символ, дуже яскравий символ. І це помста за те, що він зробив. Але воно так не працює, тому що він встиг не лише зшити державу, а й передати свій вогонь тисячам людей»

Коротко про діяльність Андрія Парубія

Ще наприкінці 80-х Андрій Парубій став одним із керівників націоналістичної організації «Спадщина». Брав участь у пікетах.

Після його вбивства у соцмережах поширювали символічне фото з юнацьких вишколів у Карпатах. Там Андрій Парубій стає живим мостом між двома скелями, аби молодь могла перейти далі. Для багатьох це метафора його життя, кажуть колеги. Він завжди був тим, хто підставляв плече і допомагав іншим пройти важкі випробування.

У велику політику прийшов із помаранчевим майданом. Під час революції гідності він став комендантом самооборони. Після перемоги — секретар РНБО, а згодом спікер парламенту, де провів мовний закон і курс України до ЄС та НАТО. Друзі та соратники Парубія впевнені, що за його вбивством стоїть Москва.

Після прощання похоронна процесія рушить на Личаківське кладовище. Там поховають політика.

Нагадаємо, вчора, 1 вересня, з політиком і активістом Андрієм Парубієм прощалися у Києві на Майдані Незалежності. Кияни і нардепи розповіли, яким запамятали загиблого.

«Я пам’ятаю той заклик біля Українського дому, коли „беркутівців“ впіймали, їх готові були розтерзати, він зупиняв то все і казав, що ми не можемо бути подібними до них, ми маємо честь і гідність», — каже киянка Галина Бабарик.

Те, з чим погоджують усі присутні: Парубій був людиною, яка все своє життя закликала до єдності на Майдані. Доля вирішила так, що тепер тисячі людей на цьому місці запалюють лампадки, вшановують його мовчанням і згадують — військові, друзі та однопартійці. І, з огляду на прочитане і почуте, складається чітке усвідомлення — людина прожила життя, в якому зробила низку важливих кроків для українців та України. Це цінуватимуть і пам’ятатимуть наступні покоління.

«Людина, яка робила Україну більш українською, людину, яка наближала нас до перемоги. Він не дочекається цієї перемоги, але пам’ять про нього наближатиме нас до перемоги», — каже нардеп Володимир В’ятрович.

