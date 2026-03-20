Прощання з Філаретом у Києві: панахида у Володимирському соборі та деталі поховання (відео)

Патріарх Філарет

Реклама

Україна прощається з видатною постаттю в історії українського православ’я. У Володимирському соборі столиці розпочалася панахида за почесним патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.

Патріарх Філарет відійшов у вічність у віці 97 років. Про трагічну звістку повідомив предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

Реклама

Дата публікації 18:11, 20.03.26 Кількість переглядів 61 Київ прощається з Філаретом: у Володимирському соборі розпочалася панахида

За офіційною інформацією, оприлюдненою на сайті ПЦУ, причиною смерті стали наслідки загострення хронічних захворювань, з якими патріарх боровся останнім часом.

Дата публікації 18:11, 20.03.26 Кількість переглядів 34 Філарет помер: прощання з патріархом

Графік прощання та богослужінь

Церемонія прощання триватиме упродовж кількох днів у головних соборах столиці.

Дата публікації 18:11, 20.03.26 Кількість переглядів 25 Сльози та молитви у Володимирському соборі: Київ прощається з патріархом Філаретом

Згідно з повідомленнями духовенства, розклад траурних заходів такий:

п’ятниця — панахида у Володимирському соборі. О 20:00 тіло патріарха перевезуть до Михайлівського Золотоверхого собору.

субота — упродовж дня триватиме заупокійна служба у Михайлівському Золотоверхому соборі.

неділя — тіло патріарха знову привезуть до Володимирського собору для фінального прощання.

Завершальний етап церемонії відбудеться у неділю. Після того, як у Володимирському соборі проведуть чин відспівування, почесного патріарха Філарета поховають на території собору.

Реклама

Що відомо про патріарха Філарета

Нагадаємо, патріарх Філарет протягом десятиліть відігравав ключову роль у розвитку українського православ’я та збереженні церковного життя в умовах радянських переслідувань. Він очолював Київську кафедру як екзарх України, а згодом був предстоятелем УПЦ та УПЦ Київського патріархату.

У період незалежності України Філарет став одним із головних діячів у процесі духовного відродження та боротьби за автокефалію української церкви. Його позиція та рішення, зокрема, сприяли проведенню Об’єднавчого Собору 15 грудня 2018 року в Софії Київській, створенню Православної церкви України та отриманню Томосу про автокефалію.

У ПЦУ неодноразово наголошували, що, попри складні обставини у подальші роки, внесок Філарета у становлення незалежної української церкви залишається вагомим і визнається на найвищому рівні.

Після повідомлень про його смерть у ПЦУ закликали духовенство та вірян молитися за упокій душі почесного патріарха та анонсували, що про деталі прощання, відспівування та поховання буде повідомлено додатково.