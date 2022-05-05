"Прошу всіх збавити темп": Венедіктова повідомила, чому треба утриматись від висловлювань на адресу Шарія

"Прошу всіх збавити темп": Венедіктова повідомила, чому треба утриматись від висловлювань на адресу Шарія

Генпрокурорка Ірина Венедіктова закликала утриматись від емоційних висловлювань на адресу затриманого в Іспанії проросійського блогера Анатолія Шарія, адже у протилежному разі він з адвокатами спробують переконати суд у винятковій політичній основі притягнення до кримінальної відповідальності.

"Прошу всіх збавити темп, позбутися зайвих емоцій. Так, я зараз кажу про затримання на території Іспанії Шарія", – закликала Венедіктова.

Про це генпрокурорка написала в Мережі 5 травня.

Офіс генпрокурора підтвердив Міністерству юстиції Іспанії плани про запит на видачу Шарія.

"Дуже прошу всіх небайдужих громадян утриматись від емоційних висловлювань на адресу затриманого підозрюваного у скоєнні держзради та порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. Особливо прошу поводити себе стримано представників влади: від правоохоронців до депутатів всіх рівнів", – закликала Венедіктова.

Вона пояснила, що Шарій з великою ймовірністю скористається законним правом відмовитись від добровільної екстрадиції. Якщо саме так і відбудеться, то блогер за допомогою своїх юридичних радників може вдатися до використання різноманітних тактик захисту. Зокрема, вони спробують переконати компетентний суд у винятковій політичній основі притягнення Шарія до кримінальної відповідальності.

Венедіктова також наголосила, що Офіс генпрокурора ніколи і нікого не притягує до відповідальності тільки тому, що у тої чи іншої людини якісь "непідходящі" політичні погляди.

"Наше персональне ставлення до Анатолія Шарія рішуче професійне – прокурори вважають, що ця людина порушила закон і має бути покарана", – зауважила генпрокурорка.

Вона також пояснила, як відбувається розгляд запиту на екстрадицію. Після затримання людини на території іншої держави суд може залишити підозрюваного під вартою, випустити під заставу чи, наприклад, наказати залишатися під домашнім арештом.

"Іншими словами, підозрюваний Шарій (як і будь-який інший підозрюваний) буде знаходитися в екстрадиційний процедурі до моменту розгляду по суті. При цьому міра запобіжного заходу – це компетенція іспанського суду", – зазначила Венедіктова.

Тож, додала вона, будь-які висловлювання представників української влади на адресу блогера теоретично можуть вплинути на рішення испанського суду.

"Дати в руки Шарію додатковий аргумент ми просто не маємо права", – наголосила генпрокурорка.

Нагадаємо, вранці 5 травня СБУ повідомила про затримання Шарія, якому інкримінують державну зраду і дискримінацію. За даними слідства, Шарій своїми відео діяв на шкоду національній безпеці України.

Іспанський суд цього ж дня відпустив з-під варти Шарія під підписку про невиїзд. В нього забрали паспорт та зобов'язали з'являтися до суду що п'ятнадцять днів.

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