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"Прошу з розумінням поставитись": Сенцов прокоментував слова своєї сестри про "на**й Україну"

"Прошу з розумінням поставитись": Сенцов прокоментував слова своєї сестри про "на**й Україну"

УНІАН

Сенцов подякував сестрі за підтримку та попросив з розумінням поставитись до її психологічного стану.

Режисер і колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов перепросив за допис своєї двоюрідної сестри Наталії Каплан про "на**й Україну". 

Про це він написав у Facebook. 

Український режисер переконує, що жінці зараз погано і вона перебуває в стані загострення депресії, а тому публікує "емоційні дописи". 

"Я прошу вибачення за її різкі слова в бік України. Це дуже гірко. Вдячний Наташі за багаторічну підтримку та прошу з розумінням поставитись до тяжкого психологічного стану, в якому вона знаходиться вже тривалий час", - написав Сенцов. 

© Олег Сенцов / Facebook
Олег Сенцов / Facebook

Нагадаємо, двоюрідна сестра режисера і колишнього політв'язня Олега Сенцова Наталія Каплан заявила, що пережила в Україні 5 років пекла та повертається додому. 

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