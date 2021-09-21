"Прошу з розумінням поставитись": Сенцов прокоментував слова своєї сестри про "на**й Україну"

Сенцов подякував сестрі за підтримку та попросив з розумінням поставитись до її психологічного стану.
Режисер і колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов перепросив за допис своєї двоюрідної сестри Наталії Каплан про "на**й Україну".
Про це він написав у Facebook.
Український режисер переконує, що жінці зараз погано і вона перебуває в стані загострення депресії, а тому публікує "емоційні дописи".
"Я прошу вибачення за її різкі слова в бік України. Це дуже гірко. Вдячний Наташі за багаторічну підтримку та прошу з розумінням поставитись до тяжкого психологічного стану, в якому вона знаходиться вже тривалий час", - написав Сенцов.
Нагадаємо, двоюрідна сестра режисера і колишнього політв'язня Олега Сенцова Наталія Каплан заявила, що пережила в Україні 5 років пекла та повертається додому.