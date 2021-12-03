Просила гроші на ліки: що відомо про дівчинку з Дніпра, яка жебракувала

Просила гроші на ліки: що відомо про дівчинку з Дніпра, яка жебракувала

Соцслужби взяли родину на облік як ту, яка опинилася у складних життєвих обставниах.

У Дніпрі з вулиці забрали 10-річну дівчинку, яка просила гроші у перехожих, за її словами. на ліки.

Про це повідомляє "Дніпро оперативний".

Вчора, 2 грудня, у Дніпрі чоловік знайшов на вулиці дитину, яка просила гроші на ліки. Він доправив її до лікарні та викликав поліцію.

Як розповіла начальниця управління служби у справах дітей Центральної райадміністрації Віта Косян, сім'я дівчинки не повна, мати виховує двох дітей сама. Є старший син, якому 15 років. За її словами, матір дитини щоб прогодувати сім'ю працює на двох роботах. Родина мешкає у 4-х кімнатній квартирі, санітарний стан якої потребує покращення.

Віта Касян зазначила, що на сьогоднішній день сім'ю поставили на облік соцслужб як таку, що опинилася у складних життєвих обставинах. Підстав для того, щоб забирати дитину із сім'ї зараз немає. За матір'ю не помічені ознаки людини, яка зловживає алкоголем. Раніше подібних ситуацій у сім'ї не було.

За словами лікаря дівчинки, Лії Сегеди, під час надходження до медзакладу дівчинка кашляла. На її тілі тілесних ушкоджень, які б свідчили про побиття дитини, немає.

Зараз дитина перебуває під наглядом лікарів, мама її відвідує.

Нагадаємо, що Києві судитимуть горе-матір, котра змушувала жебракувати свою 12-річну доньку із фізичними вадами.

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