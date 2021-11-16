Телефонували до поліції і кричали, що тато вбиває маму: чоловік на очах у дітей зарубав дружину у Чернігівській області

Чоловік завдав дружині удари сокрирою по голові.

У Чернігівській області у селі Кладьківка в ніч з 14 на 15 листопада сталося моторошне вбивство. Чоловік зарубав сокирою на очах у дітей багатодітну матір, 32-річну Ірину.

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Про це повідомляє видання "Апельсин".

Загиблу Ірину в селі Кладьківка знали як порядну жінку. Вона дбала про родину і з любов'ю виховувала своїх чотирьох дітей 15, 9, 7 та 4 років. Старший син в день вбивства матері перебував не вдома - він навчається. Решті - довелося стати свідками кривавої розправи.

Як розповіли діти, тато й мама сварилися, сутичка тривала деякий час. 9-річна Катруся телефонувала до поліції і вмовляла правоохоронців приїхати, кричала що "тато вбиває маму". Але правоохоронці так і не з'явилися.

Розлючений чоловік спочатку побив жінку, а потім вхопився за сокиру і розрубав дружині голову двома ударами. Після цього він забрав документи і гроші і втік. Діти лише за кілька годин оговталися і зателефонували до поліції.

Відомо, що підозрюваному у вбивстві 43 роки. Його зараз розшукують правоохоронці.

Поліція просить повідомляти про місце перебування підозрюваного у вбивсті за телефонами 0935790354 (Денис Діброва) або 102.

Нагадаємо, що у Кривому Розі 21-річний чоловік влаштував вдома різанину. Хлопець порізав матір та тітку ножем на очах у дітей та вбив співмешканця матері.

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