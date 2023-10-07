Просили за свої "послуги" до 10 тисяч доларів: поліція викрила ще одну схему для ухилянтів

Нацполіція викрила групу осіб, які надавали фальшиві документи та консультували чоловіків призовного віку для незаконного перетину кордону.

Про це інформує пресслужба Національної поліції України.

За даними правоохоронців, однією із схем було виготовлення підроблених свідоцтв про народження неповнолітніх дітей, адже наявність у чоловіка трьох і більше дітей, які не досягли 18 річного віку, дають йому право безперешкодного виїзду за межі України.

Зловмисники "просили" за свої послуги до десяти тисяч доларів.

Зазначається, що до складу групи входили киянин, який займався пошуком і інструктажем "клієнтів" серед тих, хто підлягає мобілізації, і мешканець Львівської області, роль якого полягала у виготовленні фальшивих документів та організації супроводу ухилянтів через державний кордон.

"Одного фігуранта затримали за оперативного супроводу ГУ Служби безпеки України в м. Києві та Київській області в серпні цього року. За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора йому повідомили про підозру у сприянні незаконному переправленні осіб через державний кордон України шляхом надання засобів, порад та вказівок, вчиненому за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України)", - йдеться у повідомленні.

У жовтні вдалося затримати і другого організатора злочинної схеми.

"За вчинення вказаного злочину підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до девʼяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна", - розповіли у Національній поліції.

Поліція викрила ще одну схему для ухилянтів

Поліція викрила ще одну схему для ухилянтів

Раніше працівники ДБР викрили злочинну схему ухилення від мобілізації у Запоріжжі, яку організував екскерівник Територіального центру комплектування та соціальної підтримки регіону через своїх колишніх підлеглих.

Тим часом у Полтавській області до іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав бойову повістку, але відмовився від мобілізації, бо в нього народилась довгоочікувана дитина.

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