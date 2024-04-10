"Просимо не вживати": МОН створило "редполітику" для медіа – журналісти відреагували

У файлі, який отримали медійники, вказано, як правильно і неправильно вживати назви й абревіатури, пов’язані з відомством та його діяльністю тощо.

Міністерство освіти і науки України створило й надіслало ЗМІ документ щодо "редакційної політики для медіа".

Із документом МОН можна ознайомитися за посиланням.

Створення "редполітики" обґрунтували "поліпшенням взаємодії" та створенням "якіснішої комунікації" з журналістами.

"Для зручності та задля уникнення помилок у матеріалах зі згадками МОН, ми створили цей файл", – йдеться у документі.

Деякі рекомендації МОН журналістам

Зокрема у документі медійників попросили завжди вказувати повну назву установи при першій згадці у тексті, далі – абревіатурою. Водночас скорочення "Міносвіти" потрапило під "заборону" (із позначкою "Заборонено"), адже не враховує наукову складову. Пізніше формулювання виправили на "прохання".

Варіант "рекомендацій" від МОН, який ЗМІ отримали першим Фото: скрін документу

Посади міністра, його заступників і заступниць радять писати з маленької літери та з уживанням фемінітивів.

Деякі назви і абревіатури, до прикладу, "виш", "вуз", "вищий навчальний заклад", "вищий учбовий заклад", "ВНЗ", "університети" (у загальному розумінні), попросили не вживати. Замість цього: ЗВО, заклад вищої освіти.

Рекомендації від МОН Фото: скрін документу

Замість "завуча" вживати формулювання "заступник/заступниця директора", не "навчальний заклад", а "освітній заклад", не "навчальний процес", а "освітній процес", не "отримувати освіту", а "здобувати освіту".

"Реорганізацію/ліквідацію/оптимізацію ЗВО" МОН радить називати "модернізацією мережі ЗВО/процесом укрупнення".

Також у документі містяться пояснення термінів та абревіатур, які стосуються освіти й науки.

Після реакції медійників "заборону" замінили на "прохання".

Друга редакція рекомендацій від МОН

Як відреагували медійники

Редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко назвав документ від МОН "темником" для медіа, посилаючись на інструкції з висвітлення тем, які українська влада надсилала ЗМІ на початку 2000-х років.

"Документ смішний і сумний одночасно від початку й до кінця, і за назвою і за змістом", – додав він.

Допис Сергія Сидоренка Фото: скрин facebook/Сергей Сидоренко Шеф-редакторка видання "Бабель" Катерина Коберник зазначила, що в МОН немає "розуміння меж і власних повноважень".

"Редполітика від МОН для журналістів – це навіть не совок. Це повне нерозуміння меж і власних повноважень", – наголосила Катерина Коберник.

У МОН виправдалися

У міністерстві вже відреагували на критику від представників ЗМІ. Назву "Редполітика МОН для медіа" вони замінили на "Довідник МОН".

"Цей файл жодним чином не варто сприймати як заборони. Він був створений виключно з рекомендаційною метою для того, щоб пояснити різноманітну освітню і наукову термінологію, показати теми, за якими можна звертатися до ключових спікерів МОН тощо", – зазначила PR-менеджерка МОН Анастасія Домбровська у коментарі для "УП. Життя".

Радниця міністра освіти й науки Ілони Станкевич визнала, що вони припустилися помилки, вживши у назві слово "редполітика".

"Ми дійсно припустились помилки з назвою і словом "заборонено". Але почули журналістів і одразу усе виправили, бо цей файл не має жодної мети диктувати, як журналістам писати. Ми хотіли зробити корисну добірку з термінологією, назвами, посадами і тд. Тому прошу сприймати це виключно як рекомендації", – написала радниця міністра з питань комунікацій в Міністерство освіти і науки України у відповідь на допис редактора "Європейської правди".

Нагадаємо, в Україні планують зменшити кількість державних університетів шляхом приєднання слабших до сильніших.

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