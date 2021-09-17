"Просить вибачення за скоєне": в поліції розповіли подробиці самогубства бізнесмена у Харкові (фото)

"Просить вибачення за скоєне": в поліції розповіли подробиці самогубства бізнесмена у Харкові (фото)

У соцмережах пишуть, що у чоловіка був конфлікт.

Чоловік, чиє тіло сьогодні, 17 вересня, знайшли в одному з кафе Харкова, перед смертю залишив вдома записку.

Про це повідомили в Національній поліції Харківської області.

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Як стало відомо, в закладі, що розташоване на проспекті Незалежності, знайшли мертвим 58-річного чоловіка. У поліції зазначають, що громадянин мав відношення до ресторанного бізнесу. Він наклав на себе руки пострілом в голову з рушниці, яка була зареєстрована на нього.

“Зброя офіційно зареєстрована на покійного. За місцем мешкання загиблого слідчі знайшли передсмертну записку, в якій він просить вибачення за скоєне. За адресою продовжує працювати слідчо-оперативна група, збираються речові докази, поліцейські опитують свідків, встановлюються усі обставини події. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу України”, — розповіли в Нацполіції області.

У соціальних мережах відзначають, що самогубство міг скоїти власник ресторану. Раніше у нього нібито був конфлікт з власницею приміщення, в якому розташований заклад.

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