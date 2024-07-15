Просив понад 3 мільйони гривень хабаря: НАБУ висунуло підозру народному депутату (фото)

"Відкат" призначався за неперешкоджання у проведенні тендеру щодо ремонту водогону в Охтирському районі Сумської області.

НАБУ та САП повідомили про підозру народному депутату України через його прохання надати взятку голові сільської ради на Сумщині. Йдеться про суму у 3,4 мільйона гривень.

Про це повідомили в пресслужбі НАБУ.

Як зазначається, у березні 2024 року нардеп висловив прохання голові сільської ради на Сумщині надати неправомірну вигоду за неперешкоджання у проведенні тендеру щодо ремонту водогону в Охтирському районі Сумської області.

“Його “відкат”, як з’ясували НАБУ і САП, становив 10% від загальної суми укладеного контракту, а ще 4 % мали бути передані на користь правоохоронців аби ті “заплющили очі” на порушення. За даними слідства, йдеться загалом про суму 3,4 мільйона гривень. Досудове розслідування триває, встановлюються інші можливі учасники схеми”, - розповіли в НАБУ.

Нагадаємо, що СБУ затримала в Миколаєві російського агента, який "зливав" дані про ЗСУ.

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