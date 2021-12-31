"Просив вибачення у камер, а не у нас": син загиблого в ДТП у Харкові не вірить у щирість каяття 16-річного водія

Син загиблого очікує від суду на найсуворіше покарання для підлітка — вісім років колонії.
Син загиблого в смертельній ДТП з Infinity у Харкові Ігоря Носова не вірить у щирість каяття і слів вибачення 16-річного водія Миколи Х.
Про це інформує "Суспільне".
"Скільки я себе пам’ятаю, мені 34 роки, він завжди був за кермом. Спокійним водієм був. До порушників на дорогах ставився як усі адекватні люди — був невдоволений, коли порушували. Ніколи в аварії сам не потрапляв", — говорить син загиблого Артем Носов.
За його словами, батько перед загибеллю готувався до виходу на пенсію і вже підраховував стаж. Ігорю Носову було 58 років.
"Вибачення під час суду Х. просив у камер, у нас він нічого не просив. Я бачив запис із суду, це для "галочки", я знаю, що це було нещиро — я йому не вірю. Інтерв'ю його матері, в якому вона просила нас з нею зв'язатися, бачив, та думаю, що вона завчила текст, який підготували адвокати. Зараз такий час, що людину чи її номер знайти нескладно. Адвокати чи батьки з нами не зв'язувалися", — каже Артем Носов.
Чоловік переконаний, що у трагедії, що сталася, є і вина батьків Миколи Х.
"Певно йому (Миколі Х. — ред.) ніхто не говорив, що так не можна, ніхто не забороняв, не забирав доступ до автівок, бо він керував не однією. Лайки, ролики — усе це…", — зазначає син загиблого.
В Ігоря Носова залишилися двоє дітей та троє онуків. Син загиблого очікує від суду на найсуворіше покарання для підлітка — вісім років колонії.
Нагадаємо, що зіткнення у Харкові сталося на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської пізно ввечері 26 жовтня. На записах з камер відеоспостереження видно, що водій Infiniti пролетів на червоне світло, після чого врізався у Chevrolet. Водій другої машини загинув на місці. Хлопець і його пасажири потрапили до лікарні.
27 жовтня 16-річному Миколі оголосили підозру. Йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. 28 жовтня суд обрав хлопцеві запобіжний захід — 60 діб арешту без права внесення застави. Експертиза визнала підлітка осудним.
Сьогодні, 31 грудня, справу Миколи Х направили до суду.
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