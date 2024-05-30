Просіювали попіл, щоб знайти фрагменти тіл: моторошні подробиці пошуку жертв в "Епіцентрі"

Кілька днів тривала пошукова операція у зруйнованому ударом РФ гіпермаркетів "Епіцентр" в Харкові. Знайти та ідентифікувати тіла загиблих чи їхні рештки було важко.

Про це повідомив керівник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

З його слів, аби знайти усіх постраждалих або померлих, слідчі вивчали записи з камер спостереження та прослідковували за схемою гіпермаркету, де та скільки людей було у момент удар РФ.

"На схемі "Епіцентру" позначки та нотатки. Слідчі вивчили години відеозаписів. Кожну важливу деталь переносили на схему-мапу гіпермаркету. Саме так і вдалося розшукати загиблих — місця, де їх бачили на відео, переносили на папір і з рятувальниками та кінологами продовжували пошуки вже в будівлі", - наголосив він у своєму дописі.

Тіла загиблих шукали за схемою гіпермаркету "Епіцентр". / Фото: Facebook Сергій Болвінов

Останньою знайшли 41-річну керівницю "Садового центру" Світлану. Вона разом з колегою прямували до технічного приміщення. Ідентифікувати жінку вдалося тільки після проведеного аналізу ДНК.

"Наслідки удару по гіпермаркету були насправді жахливими — збирати рештки загиблих довелося буквально по частинам. Наші спеціалісти та рятувальники буквально просіювали попіл, щоби знайти придатні для ідентифікації фрагменти тіл", - розповів начальник слідчого управління.

Зауважимо, що всього в наслідок атаки РФ по "Епіцентру" загинуло 19 людей, 54 особи отримали поранення.

Нагадаємо, 25 травня РФ вдарила по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. Окупанти застосували авіабомбу УМПБ Д-30. На момент атаки усередині приміщення було кілька сотень людей.

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