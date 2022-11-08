Прославилися не лише тіктоками: вояки "ЛДНР" скаржаться, що їх систематично ґвалтують кадирівці

Тіктоквійська Кадирова прославилися в Україні не лише тіктоками, а й зґвалтуваннями товаришів по службі.

Вояки з псевдореспублік "ДНР" та "ЛНР" скаржаться на сексуальне насильство збоку тіктокерів Кадирова.

Відеозвернення до "генерала тіктоквійськ" Рамзана Кадирова записав один із вояків "ЛДНР" з проханням вгамувати сексуальні вподобання своїх підопічних.

За його словами, чеченці-кадирівці неодноразово ґвалтували чоловіків з ОРДЛО.

"Ваші люди, я кажу про ваших підлеглих - чеченців, неодноразово були помічені за тим, що застосовували насильство до інших військовослужбовців з "ЛНР", "ДНР". Мають місце факти неодноразовогог сексуального насильства з їхнього боку щодо наших бійців. Це вже виходить за межі. На цьому фоні підвищилася напруженість серед особового складу і виникають постійні конфлікти, які ставлять під питання виконання поставлених завдань", - сказав вояка на відео.

Він звернувся до Кадирова з проханням приділити увагу цьому питанню.

Нагадаємо, що російський вояка поскаржився, що їхній підрозділ перебуває на передовій без продовольства, а з'їздити до магазину і купити продукти їм не дозволяють кадирівці, які перебувають на блокпостах.

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