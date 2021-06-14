Прославив країну на весь світ: школяр із Харківської області переміг на міжнародному кінофестивалі

Він отримав приз - 15 тисяч гривень.

Ще один українець прославив країну на весь світ. Школяр із Харківської області переміг на міжнародному кінофестивалі "Чілдрен кінофест".

Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1".

Робота дванадцятирічного Матвія Глазунова "Мелісса" стала найкращим українським дитячим фільмом року. Хлопчик показав історію про добру відьму, яка вирушила до лісу в пошуках важливого інгредієнту до свого чарівного зілля. Однак дуже захопилася та заблукала.

Матвій каже, що на перемогу не сподівався, бо, по-перше, це його перший конкурс, а, по-друге, він самоук – знімати свої фільми вчився по роликам в Інтернеті.

Школяр із Харківської області переміг на Міжнародному кінофестивалі "Чілдрен Кінофест"

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