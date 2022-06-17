Прославляла Путіна: 32-річну жительку Луцька затримали на кордоні з Польщею за російську пропаганду

Прославляла Путіна: 32-річну жительку Луцька затримали на кордоні з Польщею за російську пропаганду

СБУ повідомила про підозру ворожій пропагандистці з Волині.

32-річну жительку Луцька, яка займалася російською пропагандою і підтримувала війну Росії проти України, затримали на кордоні з Польщею.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ у Волинській області.

Жінка певний час проживала у Польщі та активно і систематично розповсюджувала звідти у соціальних мережах матеріали, в яких підтримувала вторгнення Росії до України.

Оперативники затримали пропагандистку на території України відразу після перетину нею кордону.

"Слідство встановило, що упродовж березня-травня 2022 року жінка, перебуваючи на території Польщі, поширювала у соцмережах дописи на підтримку російської агресії та антиукраїнські висловлювання, визнаючи при цьому своє захоплення владіміром путіним", - поіфнормували у Волинській обласній прокуратурі.

Волинянці, яка виправдовувала війну та захоплювалась Путіним, повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України. Суд обрав зловмисниці запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Також вирішується питання про проведення щодо неї судово-психіатричної експертизи.

Жінці загрожує покарання за злочин – до 5 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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