Прослуховування журналістів Bihus.Info: у проєкті припустили, хто може стояти за спецоперацією

До спецоперації з прослуховування та відеознімання журналістів проєкту Bihus.Info були залучені десятки людей. Розслідувачі вже припускають, хто може стояти за організацією.

Про це в ефірі телеканалу “Еспресо” розповіла заступниця головного редактора Bihus.Info Аліса Юрченко.

За її словами, це спецоперація “нереальних масштабів”. На думку журналістів, її організовували дуже впливові у країні люди. До прослуховування та відеознімання були залучені десятки людей.

"Під час спецоперації, в день нашого тренінгу, під час неофіційної частини ввечері там було дуже багато співробітників спецслужб. Щоб відзняти це відео, вони бронювали та орендували приміщення на декілька днів. Тому що вони не могли одразу забрати всю техніку з номерів, де ми перебували, через бронь в інших людей, які просто орендували ці номери", – зазначила Аліса Юрченко.

Вона додала, що чергову хвилю спостережень команда почала фіксувати наприкінці 2022 року, коли журналісти повернулися до розслідування антикорупційних кейсів.

"Певний час після початку повномасштабного вторгнення ми були зайняті розслідуванням та ідентифікацією росіян, які повернулися до України, перебували в Київській області та на інших територіях. Власне, коли ми знову повернулися до антикорупційних розслідувань, у нас почалися активні дії з намаганням потрапити до нашого офісу вночі чи принаймні до під'їзду", – розповіла заступниця головного редактора.

Вона також припустила, що “слухають” не лише журналістів, які безпосередньо відповідають за зміст, а й технічний персонал.

“Ймовірно, йдеться не лише про операторів. Тому що заздалегідь дізналися навіть про місце нашої зустрічі та встановили в усіх номерах, де ми перебували, відеокамери”, – зазначила Аліса Юрченко.

Нагадаємо, що у проєкті Bihus.Info поскаржилися на стеження і прослуховування своїх працівників.

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