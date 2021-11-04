Залишив послання "кремувати": у Львові строковик з Харківської області, який прослужив 3 дні, викинувся з вікна

Залишив послання "кремувати": у Львові строковик з Харківської області, який прослужив 3 дні, викинувся з вікна

На руці хлопець написав, щоб після смерті його кремували.

У Львові на території військової частини 4114 Національної гвардії України із вікна четвертого поверху викинувся солдат строкової служби.

Про це повідомляє MyKharkov.info.

Повідомляється, що 18-річний хлопець з Первомайського, який проходив службу у Львові, серед білого дня викинувся з вікна туалету четвертого поверху приміщення казарми.

На місце викликали медиків, ті намагалися реанімувати постраждалого, але безрезультатно. Від отриманих травм він помер.

При поверхневому огляді тіла загиблого на лівій руці біля великого пальця виявили напис "кремуйте", ознак насильницької смерті не виявлено.

Труп строковика було направлено до Львівського обласного бюро судово-медичної експертизи.

Слідчим Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області зареєстрували кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (самогубство).

Відомо, що 18-річний житель міста Первомайський був призваний на строкову військову службу в останніх днях жовтня. Він прослужив три дні.

Нагадаємо, що у Кривому Розі на території військової частини біля казарми знайшли непритомного військовослужбовця. Наступного дня він помер у лікарні.

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