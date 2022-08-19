Проста хитрість, яка допоможе позбавити каву зайвої гіркоти

Кава популярний напій, який люблять багато людей на Землі. Вона відрізняється чудовим смаком та ароматом. Однак є люди, яким не подобається гіркий смак кави. Як його прибрати - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Існує одна проста та дивовижна хитрість, яка допоможе покращити смак кави і прибрати з неї гірчинку. Необхідно додати під час заварювання один неочевидний інгредієнт: яєчну шкарлупу.

Це може звучати дивно, але саме яєчна шкарлупа допоможе розкрити весь смак та аромат популярного напою. А ще завдяки їй кава більше ніколи не буде гіркою.

В чому секрет? В яєчній шкарлупі міститься кальцій. Саме він допомагає нейтралізувати смак напою та прибрати з нього всі неприємні присмаки.

Як приготувати унікальну каву з яєчною шкарлупою

Інструкція доволі проста. Потрібно всього лише перед заварюванням кави додати до напою кілька шматочків яєчної шкарлупи. Звичайно, попередньо їх потрібно добре вимити. Рекомендовано використовувати шкарлупу, яка залишилася від круто зварених яєць. Після того, як її піддадуть температурному обробленню, всі бактерії та шкідливі речовини, які можуть залишатися на її поверхні, будуть знищені.

Після того, як ви зварили каву з яєчною шкарлупою, всі зайві інгредієнти потрібно акуратно витягнути.