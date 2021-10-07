Простежив і слідом зайшов в ліфт: у Києві чоловік напав на двох 9-річних дівчат

Простежив і слідом зайшов в ліфт: у Києві чоловік напав на двох 9-річних дівчат

Стосовно них він вчинив дії сесуального характеру.

У Києві чоловік простежив за двома малолітніми дівчатами, після чого напав на них в ліфті і вчинив дії сексуального характеру.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Як стало відомо, 50-річний чоловік побачив на вулиці двох 9-річних дівчат і став за ними стежити. Неповнолітні зайшли в одну зі столичних багатоповерхівок і на ліфті вирішили піднятися наверх. У момент, коли двері кабінки відкрилися, з ними в неї увійшов і чоловік.

Там він напав на школярок і вчинив дії сексуального характеру. Після чого у одній з них вкрав гроші і зник з місця злочину.

“Ювенальними прокурорами Оболонської окружної прокуратури Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно 50-річного мешканця столиці, який наприкінці серпня 2021 року вчинив розпусні дії щодо малолітніх дівчат та обікрав одну із них. Обвинуваченому загрожує покарання від 5 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого”, — підкреслили в пресслужбі Київської міської прокуратури.

Нагадаємо, що у Києві чоловік під приводом смерті зґвалтував 36-річну жінку в кабіні ліфта. За це злочинцю загрожує до п'яти років в'язниці.

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