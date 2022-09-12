Прості та корисні сніданки для школярів: сім рецептів

Щоб дитина мала достатньо енергії вчитися весь день, вона повинна отримувати вітаміни та мінерали з продуктами. Саме тому варто запам'ятати, які сніданки для школярів будуть корисними і смачними. ТСН.ua підібрав для вас сім рецептів.

Згідно з даними американського дослідження, 20-30% школярів і підлітків пропускають сніданок. Однак, дієтологи переконані - поживний і здоровий сніданок допомагає знизити ризик появи зайвої ваги у дітей, а також підвищити рівень денної фізичної активності, покращити академічні показники навчання. Як розповідають в "Освіторія", корисні сніданки для школярів повинні бути також і смачними, щоб діти точно захотіли їх з'їсти. Що можна приготувати?

Сніданки для дітей на основі яєць

Сніданки для дітей на основі яєць / Фото: Pexels

Звичайно, яєчню або омлет вміють готувати практично всі батьки. Однак, якщо часто готувати ці страви на сніданок, вони можуть швидко набриднути дітям. Проте яйця дуже корисні для дитячого організму. Вони містять лютеїн та протеїн, які позитивно впливають на зір. Ось кілька цікавих та корисних сніданків для школярів з використанням яєць.

Яєчні мафіни

Щоб приготувати, вам знадобляться:

молоко;

яйця;

помідори, перець (дрібно посічені);

сіль, перець.

Спочатку потрібно збити яйця з приправами і молоком, додати до цієї суміші нарізані овочі, залити масу до формочок для мафінів і поставити в розігріту духовку на 15 хвилин. Такий сніданок зручний тим, що ним можна ласувати просто на ходу.

Ледачі тости

Часто діти дуже люблять класичні яєчні грінки, однак їх потрібно смажити, а це займає зайвий час. Можете приготувати ледачі тости. Для цього потрібно взяти:

яйця - 5 шт.;

цільнозерновий хліб - кілька скибок;

молоко - склянка;

заморожені або сезонні ягоди;

ваніль, цукор, корицю.

До форми для запікання викласти поламані шматочки хліба, додати ягоди. Зробити яєчно-молочну суміш: для цього збити яйця з молоком і цукром. Залишилося лише поставити в духовку на 20 хвилин.

Фрітата

Щоб приготувати цю страву, вам знадобляться:

кілька шматочків сиру, варена картоплина, запечене м'ясо;

яйця - 4 шт.;

сіль, перець;

оливкова олія та вершки.

Ложку олії потрібно розігріти у глибокій сковороді, додати порізану картоплину, м'ясо, залити яйцями. Притрусити зверху сиром. Не забудьте накрити сковорідку кришкою і тушкувати 15 хвилин.

Страви з вівсянки, щоб сніданки для школярів були корисними і смачними

Смузі з вівсянки як корисний сніданок для школярів / Фото: Pexels

Звичайну кашу діти навряд чи будуть їсти, адже вона часто виглядає не надто смачною. Однак існує кілька цікавих альтернатив.

Смузі з вівсянкою

Таку страву не потрібно готувати, а це допоможе значно заощадити час зранку. Такий корисний сніданок для дітей можна їсти разом із домашнім печивом. Щоб приготувати, потрібно взяти:

йогурт чи молоко - склянку;

натуральні вівсяні пластівці - чашку;

плоди кураги, фініків, родзинок - пів жменьки;

чіа чи зерна льону;

корицю, мед, дрібку солі;

заморожені ягоди або банан.

Готувати цей корисний сніданок необхідно починати ще ввечері. Вівсянку потрібно спочатку замочити у молоці з медом, додавши до неї родзинки, курагу, фініки і дрібку солі. Не забудьте про чіа та льон. Якщо ваша дитина не дуже любить молоко, замініть його натуральним йогуртом. Вже вранці не забудьте додати порізаний банан або заморожені ягоди. Все потрібно збити блендером.

Пудинг із вівсянки

В цій страві вівсянка так гарно замаскована, що діти можуть навіть не здогадатися, що вона тут є. Вам знадобляться:

молоко - склянка;

натуральні пластівці - чашка;

яйця - 2 шт.;

яблуко;

ваніль, цукор, кориця.

В мисці просто потрібно змішати пластівці, натерте яблуко, молоко, збиті яйця і прянощі. Всі інгредієнти відправити у духовку на 30-40 хвилин. Якщо хочете, щоб страва була готова швидше, звечора вівсянку краще замочити з натертим яблуком в молоці. Зранку вам потрібно буде додати лише яйця. Тоді пудинг готуватиметься 20-25 хвилин.

Сендвічі, які сподобаються школярам і їхнім батькам

Правильно приготовані сендвічі можуть стати чудовим сніданком для дітей / Фото: Pexels

Якщо ви хочете готувати лише корисні сніданки для дітей, це зовсім не означає, що потрібно відмовитися від сендвічів. Просто потрібно робити їх правильно. Не забувайте, що якісний цільнозерновий хліб завжди краще за батон.

Солодкий сендвіч

Для такого сніданку вам знадобляться:

цільнозерновий хліб;

домашній сир з медом або рікотта;

будь-яка горіхова паста;

горішки, банани.

Шматочки хліба потрібно намастити горіховою пастою, викласти банан, посипати горішками. Додати домашній сир із медом або рікотту. Цільнозерновий хліб можна замінити лавашем та загорнути всі інгредієнти у смачний рол.

Солоний сендвіч

Головний фокус цієї страви - додати якомога більше корисних овочів і замаскувати їх за смачним сиром. Для приготування потрібно мати під рукою моцарелу, сулугуні, адигейський сир, помідори, зварену броколі, огірки, листя салату тощо. Щоб було смачніше, покладіть на кілька хвилин готовий сендвіч до духовки, щоб сир розтанув.