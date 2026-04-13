Простіше сісти до в'язниці: "Тавр" пояснив, чому українці почали нападати на ТЦК

Нинішня криза з мобілізацією та випадки агресії проти представників ТЦК є наслідком відсутності стратегічної інформаційної політики та системних помилок в управлінні.

Таку думку висловив колишній начальник штабу 12-ї бригади спецпризначення НГУ «Азов», ексбранець Кремля Богдан Кротевич, передає «ЦензорНет».

За його словами, тема ухилянтства, мобілізації та СЗЧ дуже складна.

«Це все комплексні речі, які не можна розділяти. Звісно, є закон та обов’язок чоловіків старше 25 років служити. Це ніхто не піддає сумніву. Однак я був військовослужбовцем і розумію, чому деякі люди не хочуть сюди йти. Загалом я абсолютний прихильник рекрутингу. Наївно вірю: якщо військова служба відповідатиме вимогам закону й тим обіцянкам, які сама ж держава прописує (коли той же рекрутинг наголошує: ти вступаєш до наших лав і рік або два стовідсотково служитимеш, де обрав, наприклад, у ППО, то там і буде), процес відбуватиметься не так, як зараз. Буде достатньо людей, які підуть служити без якихось насильницьких методів», — вважає Кротевич.

Крім того, він закликає владу зробити так, щоб люди, які ухиляються, мали певні складнощі в цивільному житті — блокування особистих рахунків, неможливість розраховуватися картками тощо.

«Але повторюю: я розумію, чому люди не хочуть. Тому що не знають, що з ними станеться після мобілізації. Вважаю, що підрозділи, які займаються примусовою мобілізацією, у цьому разі ТЦК, повинні бути повністю виведені зі складу Збройних сил України та передані в підпорядкування Міністерства оборони. Це обов’язково. У військових є така досить цікава профдеформація (у мене теж) — певна надмірна жорсткість, надзвичайна швидкість ухвалення рішень і закриття потреб», — каже військовий.

«Якось офіцер з однієї з військових адміністрацій сказав: „Мені Сирський встановив план, і я його виконуватиму“. Але так не повинно працювати! Тому що пан головнокомандувач, звісно, має думати фронтом і формувати потреби до Міністерства оборони, а воно своєю чергою мусить здійснювати цивільно-правовий контроль Генштабу. Зараз цього не відбувається. Тому іноді ми бачимо на вулицях, відверто кажучи, ахінею. А російська пропаганда це підтримує і спотворює», — каже «азовець» про дії ТЦК.

На його думку, через ЗМІ поширюється повна недовіра до ТЦК. І людям починає здаватися, що простіше вбити або поранити представника територіального центру чи поліцейського, сісти до в’язниці, але не потрапити до армії.

«Адже одразу йдеться про штурмові полки (Сирського. — ред.). Тут, розумієте, дуже складне питання. Воно з кожним днем лише ускладнюється, тому що немає реакції на їхнє створення, на те, що показують у соцмережах. І що далі це зайде, то складніше буде вирішити цю проблему», — попереджає Кротевич.

Раніше Богдан Кротевич заявив про великі втрати в деяких штурмових полках.