Простий лайфгак з морозильною камерою, який допоможе зменшити споживання електроенергії

В більшості випадків саме на кухні споживається найбільше електроенергії. Однак є один простий лайфгак, який допоможе знизити рахунки за світло. Пов'язаний він з морозильною камерою. Читайте про нього в матеріалі ТСН.ua.

Більшу частину електроенергії морозильна камера витрачає на охолодження того теплого повітря, яке потрапляє всередину, коли ви відчиняєте дверцята. Чим менше в ній продуктів і більше простору, тим більше електроенергії буде використовуватися.

Тобто, щоб тепле повітря не могло проникнути в морозильну камеру під час її відкривання, краще повністю заповнювати простір. Також їжа, яка вже лежить всередині, виділяє холод, тому нові продукти швидше заморожуються, а повітря - охолоджується.

Виходить, якщо морозильна камера повністю заповнена, то це допомагає економити гроші на електроенергію. Але що робити, коли немає можливості придбати стільки продуктів? Існує один простий лайфгак.

Достатньо всього лише заморозити воду в кількох пляшках чи вакуумних пакетах і ви зможете економити електроенергію. Ще один варіант - засипати в звичайні пакети лід та розкласти їх між продуктами в морозильній камері. Слідкуйте, щоб ці предмети займали всередині якомога більше простору. В цьому випадку лайфгак спрацює і тепле повітря не зможе проникати в камеру, коли дверцята прочинені.