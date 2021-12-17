"Просто акція залякування": блогера з Дніпра, який плюнув у патрульного, після затримання відпустили

"Просто акція залякування": блогера з Дніпра, який плюнув у патрульного, після затримання відпустили

Адвокат блогера впевнений, що його клієнта не каратимуть.

Адвокат блогера з Дніпра Віталія Санжакова, автора каналу VitosDnepr, який плюнув у патрульного, вважає, що у правоохоронців немає підстав для притягнення його клієнта до кримінальної відповідальності.

Про це повідомляє "Суспільне".

"За теперішнім законодавством, на жаль чи на щастя, немає підстав для притягнення до кримінальної відповідальності за образу поліцейського тощо. Тому як би ми не могли до цього морально ставитися, але підстав для притягнення до кримінальної відповідальності немає. Все-таки, кримінальний процес — це більше до закону, а не якихось там моральних норм", — сказав адвокат Санжакова Сергій Парохненко.

За його словами, Санжакова затримали для вручення підозри, після чого відпустили.

"Звісно, це просто акція залякування була, вони цього і не приховували, скажімо так, повчання. Питання тільки в тому, наскільки це законно?", — сказав Парохненко.

Адвокат сказав, що йому невідомо про обрання його підзахисному запобіжного заходу. За словами речника прокуратури Харківщини Дмитра Чубенка, питання запобіжного заходу розглядатиме Київський районний суд Харкова.

Нагаддаємо, що після відео зі скандалом, який влаштував заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі на в'їзді в зону ООС, з’явився новий відеозапис вже іншого інциденту. На відео, яке оприлюднило видання Українська правда, видно, що 24 листопада автомобіль Гогілашвілі у Києві зупинили патрульні поліцейські аби перевірити документи.

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