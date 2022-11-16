"Просто гасіть світло": Медведєв заявив, що РФ грабуватиме інші країни і цинічно висловився про ракетні атаки на Україну

Заступник голови Радбезу РФ ДЖмитро Медведєв приплів ООН до того, що РФ обстріляла Україну ракетами.

Головний "аватар" Росії і за сумісництвом заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що ООН винна у тому, що РФ обстрілює Україну ракетами.

Опус щодо цього він накрапав у своєму телеграмканалі.

"Якщо на підставі рішення Генасамблеї ООН, висмоктаного ворожими країнами з відомого місця, будуть ухвалені національні акти про крадіжки російських активів, у нас не залишиться вибору.

Потрібно буде безповоротно вилучати гроші та майно приватних інвесторів із таких країн, хоча вони й не відповідають за дурнів зі своїх урядів", - написав Медведєв.

Він похизувався, що у Росії достатньо іноземних кредитів, заморожених на рахунках коштів та цінностей тощо цінностей - більш ніж на 300 млрд доларів, і цього достатньо, щоб компенсувати вкрадене у Росії.

"Загалом це сумно: ООН ухвалила такі беззаконні рішення, що просто гасіть світло. І світло гасять. На наступний день", - написав Медведєв.

Нагадаємо, що в Україні 15 листопада було оголошено масштабну повітряну тривогу. "Почервоніли" всі області, крім Криму. Тривога тривала майже 4 години. РФ завдала ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури Україгни.

Через масовану ракетну атаку РФ без світла залишилася щонайменше половина Києва. Уламки потрапили у житлові будинки, там спалахнула пожежа. Відомо про двох загиблих.

У Житомирській та Черкаській областях спрацювала ППО. Також у Кривому Розі пролунали вибухи.

Через обстріли без світла залишилися Харківська та Тернопольські області, Львів та Київ.

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