"Просто кинуть": Жорін пояснив, що чекає на росіян у Криму

Окупований Крим / © Associated Press

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Для росіян тимчасово окупований Крим стає все більшою проблемою. Через постійні удари по шляхах постачання на півострові виникає гострий дефіцит усього — від пального до їжі, і з кожною новою атакою ситуація лише погіршується.

Про це повідомив заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін.

Чи «врятують» росіян в Криму — версія Жоріна

Військовий наголошує, що порушення постачання значно послаблює боєздатність російських підрозділів, дислокованих на півострові, і не обмежується лише втратами на воді.

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«Крим вже є для росіян джерелом великих проблем. Перерізання логістики створить там дефіцит всього — від бензину до хліба. І з кожним ударом це буде відчуватись все сильніше», — зазначив Максим Жорін.

Окрім логістичних труднощів, за словами підполковника, росіяни втрачають військову перевагу. Максим Жорін висловив переконання, що російське командування не зможе ефективно захистити півострів від наслідків українських операцій.

«Крім того, ситуація значно послаблює їхню військову присутність — не лише на воді, а й в цілому всі російські підрозділи, які там знаходяться. Я не думаю, що у рф вийде захистити півострів від наслідків. А стосовно населення, то і намагатись не будуть, просто кинуть», — підсумував офіцер.

Ситуація в Криму — останні новини

Нагадаємо, напередодні в Мережі з’явилися супутникові знімки пошкодженого залізничного мосту через Північнокримський канал. За даними Сил спеціальних операцій ЗСУ, стратегічний об’єкт уразили під час атак 22 і 23 червня.

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Також Служба безпеки України завдала ударів по російських засобах протиповітряної оборони в районі Керченської протоки та по інфраструктурі військових аеродромів «Саки» та «Гвардійське» на тимчасово окупованій території Криму.

Раніше ми писали, що ситуація для росіян у Криму останніми тижнями різко ускладнилася. Йдеться вже не лише про паливний дефіцит, а про системний тиск на військову логістику РФ на півострові.

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