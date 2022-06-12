"Просто пекло якесь": окупанти скаржаться на контратаки ЗСУ на Миколаївщині та Херсонщині (аудіо)

"Просто пекло якесь": окупанти скаржаться на контратаки ЗСУ на Миколаївщині та Херсонщині (аудіо)

Українські захисники своїми контратаками шокують російських окупантів.

Ті називають пеклом обстріли збоку ЗСУ по їхніх позиціях.

Про це стало відомо завдяки перехопленню СБУ телефонної розмови між коупантами.

Один із співрозмовників розповідає, що ЗСУ не дають їм "підняти голови", бо постійно гатять по їхніх позиціях на Миколаївсько-Херсонському напрямку і влаштовують їм справжнє пекло.

"Сначала "Градами" накрыли, нах*й. Потом, только чуть очухались: *бать, минометoм! У меня прям 10 метров от окопа… *бать... В окоп, короче, запрыгнул: как у*бало… Сидишь в окопе, бл*дь: "Господи, бл*дь! Только не в окоп, только не окоп! Короче, лес горит – ну, п*здец! Просто ад какой-то, нах*й!" - описує ситуацію загарбник.

Нагадаємо, що росіянки агітують своїх чоловіків писати рапорти і повертатися додому. Жінки переконують чоловіків, що судове переслідування їм не загрожує, бо немає законних підстав.

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Нагадаємо, що росіянки агітують своїх чоловіків писати рапорти і повертатися додому. Жінки переконують чоловіків, що судове переслідування їм не загрожує, бо немає законних підстав.

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