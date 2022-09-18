"Просто прикольно": російський окупант вихваляється, як грабує мирних жителів (перехоплення)

Окупанти розстрілюють домашніх тварин та крадуть техніку.

Про це один із окупантів похвалився в розмові з дружиною, яку перехопило ГУР Міноборони.

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Окупант розповідає дружині, що він регулярно вскриває гаражі мирних жителів і цупить звідти все, що може завести.

"У мене тут скучне життя, але коли я краду якусь техніку, це - цікаво. Залітаю в порожні будинки, вскриваю. Краду якийсь мотоцикл-х*кл. По-перше треба транспорт викоріняти, бо місцеві можуть поїхати і розповісти своїм про нас і про те, що відбувається в селі. Це, по-перше, а по-друге, це - прикольно", - розповідає окупант.

Він зізнається, що отримує від крадіжки задовлоення, а також йому подобається освоювати різну техніку і стріляти по курах.

Нагадаємо, раніше американські фахівці ISW повідомляли, що після успішного контрнаступу українських Збройних сил у Харківській області окупанти не в змозі зміцнити нову лінію фронту. Наразі війська ворога, ймовірно, зосереджені біля лінії Лиман-Ямпіль.

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